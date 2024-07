XDefiant: Ubisoft: Kommt klar mit Bugs oder zieht weiter

Die Spieler von XDefiant sind mittlerweile äußerst unzufrieden mit dem Spiel und beschweren sich vor allem über die unzähligen Bugs.

Viele Gamer sind der Meinung, dass XDefiant zu früh veröffentlicht wurde und auch mit den neuesten Updates und der neuen Saison zu viele Fehler im Spiel den Spielspaß trüben.

Daraufhin meldete sich Mark Rubin von Ubisoft und aus dem XDefiant Team zu Wort. Dabei sprach er über die Engine, die eigentlich für MMO-Spiele entwickelt wurde und jetzt komplett umgekrempelt werden muss.

Er meinte auch, dass wenn ihr mit den Bugs in XDefiant nicht klar kommt, ihr einfach weiterziehen sollt.

„

Was wir haben, ist eine Engine, die bisher nur für MMOs verwendet wurde. Daher musste die gesamte Infrastruktur für einen FPS von Grund auf neu aufgebaut werden. Wir arbeiten daran, eine völlig neue Technologie in einer Engine zu entwickeln, die für etwas anderes konzipiert wurde. Davon abgesehen ist die Engine wirklich großartig, aber sie erfordert eine Menge Arbeit und mit dieser Arbeit kommen eine Menge Bugs, die andere Engines bereits ausgemerzt haben. Wir sind kein Shooter, den es schon seit 20 Jahren gibt. Wenn euch gefällt, was wir versuchen zu tun, bleibt dabei und ihr werdet sehen, wie sich die Dinge verbessern und neue Features hinzugefügt werden. Aber, wenn das Spiel nichts für euch ist, ist das okay, dann könnt ihr weiterziehen.“