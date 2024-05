XDefiant: Vorsaison weltweit gestartet

Ubisoft veröffentlicht das mit Spannung erwartete XDefiant, ein kostenloser, rasanter Arcade-Shooter, der von Ubisoft San Francisco entwickelt wurde und Fraktionen enthält, die von einigen der beliebtesten Ubisoft-Marken inspiriert sind.

XDefiant kann kostenlos auf PC über Ubisoft Connect, auf PlayStation 5 oder Xbox Series X|S heruntergeladen und gespielt werden.

Nach einer Reihe von Betas und offenen Tests können nun alle die Inhalte der Vorsaison von XDefiant entdecken, darunter:

14 von Ubisoft-Titeln inspirierte Karten

Fünf von Ubisoft-Marken inspirierte Fraktionen (eine Fraktion kann erspielt oder gekauft werden)

24 Waffen

44 Aufsätze

Fünf Gadgets

Die Spielenden können aus einer von fünf von Ubisoft-Marken inspirierten Fraktionen wählen: The Cleaners (The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell), DedSec (Watch Dogs 2) und Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Jede Fraktion umfasst drei Charaktere, von denen jedoch nur einer von Beginn an freigeschaltet ist. Die anderen können freigeschaltet werden, indem man Missionen im Spiel erfüllt.

Die Spielerinnen und Spieler können in zwei Spielmodi gegeneinander antreten: Arena und Linear.

Diese drei Arena-Spielmodi sind verfügbar:

In Herrschaft kämpfen die Teams um die Kontrolle über drei feste Zonen.

In Occupy kämpfen die Teams um die Kontrolle einer Zone, die sich in regelmäßigen Abständen auf der Karte bewegt.

In HotShot kämpft man um die meisten KOs (in HotShot werden Punkte nur vergeben oder verweigert, wenn die Spielenden Marken von gefallenen Gegner:innen oder verbündeten Spieler:innen einsammeln. Außerdem hat der Spielende mit den meisten Marken die Nase vorn und erhält eine Reihe von Geschwindigkeitsverbesserungen, wird aber auf der Karte für alle sichtbar markiert.)

Es stehen zwei lineare Spielmodi zur Verfügung, bei denen die Spielenden die Rolle des Angreifers oder des Verteidigers übernehmen.

Bei Zone Control muss das angreifende Team fünf Zonen nacheinander auf der Karte sichern, während das verteidigende Team versuchen muss, sie aufzuhalten.

In Escort muss das angreifende Team ein Paket über die Karte an seinen Bestimmungsort bringen, während die das verteidigende Team versucht, das Paket aufzuhalten oder sogar zurückzudrängen.

Nach der Vorsaison wird XDefiant saisonale Inhalte erhalten. Dabei wird jede Saison eine neue Fraktion, drei neue Karten, drei neue Waffen und vieles mehr einführen.