XIII Remake: Großes Update mit Verbesserungen erscheint heute

Microids gibt heute bekannt, dass das XIII Remake heute für Nintendo Switch und PlayStation 5 als Box-Version im Handel erscheint. Ebenfalls gute Nachrichten gibt es für Spieler der bisherigen Version, denn zeitgleich erscheint ein großes Update kostenlos für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Features.

Um die Qualitätsstandards zu erreichen und ein optimales Spielerlebnis zu bieten, hat Microids beschlossen, die Entwicklung von XIII Remake dem französischen Studio Tower Five (Lornsword: Winter Chronicle) anzuvertrauen. Das Studio arbeitet seit mehr als einem Jahr an einem großen Update für die bisherigen PlayStation 4-, Xbox One- und PC-Versionen.

Das Entwicklungsstudio hat das gesamte Spiel von der Art Direction bis zur KI überarbeitet und zahlreiche technische Verbesserungen hinzugefügt. Schließlich implementierte Tower Five den Online-Multiplayer-Modus für bis zu 13 Spieler und war darüber hinaus verantwortlich für die Umsetzung auf Nintendo Switch und PlayStation 5.

Für den Vertrieb der Box-Versionen im deutschsprachigen Markt ist einmal mehr astragon Entertainment verantwortlich. Das Spiel XIII Remake ist ab sofort als Standard Edition für PlayStation 5 sowie Nintendo Switch verfügbar. Für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One ist das Spiel bereits erhältlich und das kostenlose Update inklusive Verbesserungen und Multiplayer kann heute heruntergeladen werden.

