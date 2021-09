Xuan Yuan Sword 7: Action-RPG für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar

Entwickler und Publisher eastasiasoft gibt bekannt, dass die digitale Edition von Xuan Yuan Sword 7 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde.

Das erste Spiel in der Geschichte dieser 30 Jahre alten, legendären Saga findet endlich den Weg in den Westen. In diesem Teil begleiten wir Held Taishi Zhao in einer eigenständigen Story, was Xuan Yuan Sword 7 zum perfekten Einstieg für neue Spieler macht.

Für einen umfassenden Überblick der Story und des Gameplays von Xuan Yuan Sword 7, hat eastasiasoft dieses kommentierte Gameplay-Video veröffentlicht, in dem näher auf Handlung, Setting und Mechaniken des Spiels eingegangen wird. Das Video findet ihr am Ende der Meldung.

Erlebt fantastische Tiere, historische Brettspiele, geheimnisvolle Umgebungsrätsel und ein komplexes Kampfsystem inklusive Monsterbeschwörungen!

Xuan Yuan Sword 7 spielt im China von vor 2000 Jahren, am Ende der westlichen Han-Dynastie. Wir folgen Taishi auf seiner Suche nach einer geheimnisvollen Bambustafel, die aus der Gruft des Marquis von Liu stammt und Reichtum versprach, aber nur Elend und Hungersnöte mit sich brachte.

Um die Wahrheit über diese Katastrophe herauszufinden und seine Familie zu beschützen, begibt sich Taishi Zhao auf eine Reise durch ein mythisches Reich voll überirdischer Wesen, die nach seiner Vernichtung trachten.

Spieler müssen im Laufe ihres Abenteuers eine Vielfalt an Kampftechniken meistern und sich blockend, ausweichend, parierend und schnetzelnd den Weg durch schnittige Kampfeinlagen bahnen. Um gegen die vielen mythischen Monster zu bestehen, die sich ihm in den Weg stellen, müssen sich die Spieler Taishis Fähigkeiten zu Nutze machen. Darunter etwa die Verlangsamung der Zeit, Monsterabsorption und die Veränderung der Umgebung.

eastasiasoft, SOFTSTAR, DOMO und Maximum Games als Publish-Partner in Nordamerika, Europa und Australien haben mit ihrer Zusammenarbeit eine Hommage an die Landschaft, Zivilisation und Hochkultur des alten Chinas geschaffen.

Mit einer Story, die tief in der Geschichte und Mythologie des alten Chinas verwurzelt ist, vereint Xuan Yuan Sword 7 beides in einem einzigen fantastischen und chaotischen Reich unter der Herrschaft einer neuen Xin-Dinastie. Erlebe das endgültige Schicksal der Mohisten, Anhänger einer antiken Philosophie der Logik, Wissenschaft und des rationalem Denkens, die vor 2200 Jahren in China so bekannt wie der Konfuzianismus war.

„Wir freuen uns riesig, dass Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One endlich Xuan Yuan Sword 7 in ihre Hände bekommen“, sagt Joshua M. French, Community Manager bei eastasiasoft. „Es ist toll, dass es eine so lange und altehrwürdige Spielreihe endlich in den Westen geschafft hat und damit ein völlig neues Publikum die mythische Wunderwelt und das aufregende Kampfsystem von Xuan Yuan Sword 7 erleben kann.“

Versionen für den Einzelhandel werden in Kooperation mit Maximum Games produziert und sind ab 12. Oktober bei allen großen Händlern in Nordamerika, Europa und Australien, oder direkt bei Maximum Games verfügbar.