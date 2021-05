Xuan Yuan Sword 7: Schnittige Schwertkämpfe im Gameplay-Trailer

Autor:, in / Xuan Yuan Sword 7

Schaut euch im Gameplay-Trailer zum Rollenspiel Xuan Yuan Sword 7 an, wie man im Kampf sein Schwert zu führen hat.

In diesem Sommer erscheint das Rollenspiel Xuan Yuan Sword 7 im Westen für Xbox One und PlayStation 4.

In einem neuen Gameplay-Trailer zeigt Publisher Softstar Entertainment frische Eindrücke aus dem von Domo Studio entwickelten Titel, in dem ihr als Schwertkämpfer in die chinesische Geschichte eintaucht.