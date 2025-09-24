Yakuza 0 Director’s Cut: Release für Xbox und PlayStation angekündigt

Die Exklusivität von Yakuza 0 Director’s Cut für Nintendo Switch 2 findet noch in diesem Jahr ihr Ende. SEGA kündigte an, das Spiel am 8. Dezember auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu bringen.
Gegenüber dem Originalspiel wird dieses Prequel zur Yakuza-Reihe zuvor nicht gezeigte Zwischensequenzen enthalten. Diese geben Spielern tiefere Einblicke in wichtige Ereignisse der Charaktere.
Außerdem ist mit „Rotlicht-Raid“, ein Online-Mehrspielermodus enthalten. Aus 60 Charakteren verbunden sich Spieler mit Freunden, um gegen Wellen von Feinden zu kämpfen.
Den Mehrspieler will man nach dem Release mit einem Update hinzufügen.
Wie der Listung im Microsoft Store entnommen werden kann, ist es nicht möglich Speicherdaten von Yakuza 0 auf Xbox One in Yakuza 0 Director’s Cut zu übertragen. Es kann auch kein Upgrade der Xbox One-Version auf den Director’s Cut vorgenommen werden.
Schaut euch hier den Launch-Trailer zur Nintendo Switch 2 Veröffentlichung an.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das werd ik mir gönnen wenn et erscheint ✌🏻
Yakuza 0 ist wirklich ein absolut krasses Spiel. Aber jetzt nochmal als Directors cut, nee da bin ich raus, gibt ja schon ein Remake von 0, deswegen heißt es auch 0😅 und das ist absolut einzigartig.
Nochmal Vollpreis zahle ich auch nicht, aber vielleicht gibt es ja einen Rabatt oder gratis für Besitzer der 0 Remake Edition?
Das wäre natürlich Zucker, mal sehen.
Für ein paar extra Spielszenen und Mehrspielermodus, der mich nicht interessiert, würde ich das Spiel sicher nicht nochmal kaufen.
Lohnt sich mMn nur für Leute die es noch nicht gezockt haben oder Hardcore Fans oder Fanatiker.
Das war mein Einstieg in die Yakuza Reihe. Wobei ich sagen muss das ich mich teilweise echt schwer tat, da ich nicht über so hervorragende Englischkenntnisse verfüge