Yakuza 0 Director’s Cut: Release für Xbox und PlayStation angekündigt

Der Yakuza 0 Director’s Cut wird im Dezember auch für die Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Die Exklusivität von Yakuza 0 Director’s Cut für Nintendo Switch 2 findet noch in diesem Jahr ihr Ende. SEGA kündigte an, das Spiel am 8. Dezember auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu bringen.

Gegenüber dem Originalspiel wird dieses Prequel zur Yakuza-Reihe zuvor nicht gezeigte Zwischensequenzen enthalten. Diese geben Spielern tiefere Einblicke in wichtige Ereignisse der Charaktere.

Außerdem ist mit „Rotlicht-Raid“, ein Online-Mehrspielermodus enthalten. Aus 60 Charakteren verbunden sich Spieler mit Freunden, um gegen Wellen von Feinden zu kämpfen.

Den Mehrspieler will man nach dem Release mit einem Update hinzufügen.

Wie der Listung im Microsoft Store entnommen werden kann, ist es nicht möglich Speicherdaten von Yakuza 0 auf Xbox One in Yakuza 0 Director’s Cut zu übertragen. Es kann auch kein Upgrade der Xbox One-Version auf den Director’s Cut vorgenommen werden.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zur Nintendo Switch 2 Veröffentlichung an.