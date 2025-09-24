Yakuza 0 Director’s Cut: Release für Xbox und PlayStation angekündigt

7 Autor: , in News / Yakuza 0 Director’s Cut
Image: SEGA

Der Yakuza 0 Director’s Cut wird im Dezember auch für die Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Die Exklusivität von Yakuza 0 Director’s Cut für Nintendo Switch 2 findet noch in diesem Jahr ihr Ende. SEGA kündigte an, das Spiel am 8. Dezember auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu bringen.

Gegenüber dem Originalspiel wird dieses Prequel zur Yakuza-Reihe zuvor nicht gezeigte Zwischensequenzen enthalten. Diese geben Spielern tiefere Einblicke in wichtige Ereignisse der Charaktere.

Außerdem ist mit „Rotlicht-Raid“, ein Online-Mehrspielermodus enthalten. Aus 60 Charakteren verbunden sich Spieler mit Freunden, um gegen Wellen von Feinden zu kämpfen.

Den Mehrspieler will man nach dem Release mit einem Update hinzufügen.

Wie der Listung im Microsoft Store entnommen werden kann, ist es nicht möglich Speicherdaten von Yakuza 0 auf Xbox One in Yakuza 0 Director’s Cut zu übertragen. Es kann auch kein Upgrade der Xbox One-Version auf den Director’s Cut vorgenommen werden.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zur Nintendo Switch 2 Veröffentlichung an.

  2. Teddofryo 55395 XP Nachwuchsadmin 7+ | 24.09.2025 - 13:42 Uhr

    Yakuza 0 ist wirklich ein absolut krasses Spiel. Aber jetzt nochmal als Directors cut, nee da bin ich raus, gibt ja schon ein Remake von 0, deswegen heißt es auch 0😅 und das ist absolut einzigartig.

  3. Homunculus 270200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.09.2025 - 13:46 Uhr

    Für ein paar extra Spielszenen und Mehrspielermodus, der mich nicht interessiert, würde ich das Spiel sicher nicht nochmal kaufen.

  4. Mysterio 33835 XP Bobby Car Geisterfahrer | 24.09.2025 - 13:59 Uhr

    Das war mein Einstieg in die Yakuza Reihe. Wobei ich sagen muss das ich mich teilweise echt schwer tat, da ich nicht über so hervorragende Englischkenntnisse verfüge

