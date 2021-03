Yakuza 6: The Song Of Life: Kiryus Geschichte vom Anfang bis zum Ende spielbar

Yakuza 6: The Song of Life ist jetzt für Xbox One, Xbox Game Pass und PC erhältlich.

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben heute Yakuza 6: The Song of Life auf Xbox One, Xbox Game Pass, Steam und Windows 10 veröffentlicht.

Yakuza 6 markiert das abschließende Kapitel in der Saga des legendären Yakuza Kazuma Kiryu und schließt sich der kürzlich veröffentlichten Yakuza Remastered Collection auf diesen Plattformen an. Damit ist Kiryus Geschichte jetzt vom Anfang bis zum Ende auf PlayStation 4, Xbox und PC spielbar.

Den Launch-Trailer ansehen:

Yakuza 6: The Song of Life ist ein rasanter Action-Brawler, der dem erfahrenen Yakuza Kazuma Kiryu folgt, der sich die Frage stellen muss: Wie weit würde er für seine Familie gehen?

Kiryu ist wild entschlossen, die Wahrheit hinter einem tragischen Unfall aufzudecken, der seine Adoptivtochter ins Koma befördert hat – und muss sich erneut seinen Weg durch die kriminelle Unterwelt Japans kämpfen.

Spieler passen Kiryus Kampffähigkeiten an, meistern knochenbrechende Kombos mit auffälligen Finishern und lassen es im Extreme Heat Mode krachen, der aktives Spieler mit großem Schaden belohnt.

Zwischen der verschlafenen Hafenstadt Onomichi und dem rauen Kamurocho-Distrikt bietet Yakuza 6 Dutzende von Lifestyle-Aktivitäten, denen man sich hingeben kann.

Vom Bar-Hopping und Ablenkung in Spielhallen mit klassischen SEGA-Titeln bis hin zum Sightseeing am Meer und dem Helfen von Einheimischen in Not – durch Kiryus Augen taucht man direkt in beliebte japanische Reiseziele ein.

Mit einigen überraschenden Verbündeten muss Kiryu sich in dem Yakuza-Leben zurechtfinden, das er eigentlich hinter sich gelassen hat, und um die Antworten kämpfen, die seine Familie, die er liebt, in Sicherheit zu bringen. So schließt man such sich Kiryu an, um seine Vergangenheit ein für alle Mal zu klären.