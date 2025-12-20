Yakuza Kiwami 2: Feiert die Feiertage mit Kiwami und Kiwami 2 auf Next-Gen

22 Autor: , in News / Yakuza Kiwami 2
Übersicht
Image: SEGA

Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sind jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Steam erhältlich.

Die Yakuza-Reihe erweitert ihre Verfügbarkeit pünktlich zur Weihnachtszeit.

Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sind ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Steam erhältlich. Damit könnt ihr eure Reise durch die Welt der Yakuza entweder neu beginnen oder fortsetzen und die packende Geschichte von Kazuma Kiryu auf modernen Plattformen erleben.

Yakuza Kiwami ist ein Remake des ersten Yakuza-Spiels und bietet euch eine vollständig überarbeitete Grafik, neue Gameplay-Mechaniken und zusätzliche Inhalte, die das ursprüngliche Abenteuer erweitern.

Yakuza Kiwami 2 setzt die Geschichte direkt fort und basiert auf dem zweiten Teil der Serie, ebenfalls mit moderner Technik und zusätzlichen Features. Beide Titel kombinieren intensive Action, tiefgehende Story und die typische Mischung aus ernsten Kriminalgeschichten und humorvollen Nebenaktivitäten, die die Reihe so beliebt machen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Yakuza Kiwami 2

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 86705 XP Untouchable Star 3 | 20.12.2025 - 19:30 Uhr

    Is schon auf meiner Liste 😅 macht mir schon viel Spaß diese Spielereihe

    0
  2. JohnWick 77585 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.12.2025 - 19:45 Uhr

    Ich habe die Yakuza Teile mal über GamePass gespielt .
    Aber richtig warm bin ich mit ihnen geworden.
    Trotzdem allen viel Spaß

    0
  6. Emmerich 43910 XP Hooligan Schubser | 20.12.2025 - 20:44 Uhr

    Ich fang auch nochmal mit dem Remake an, von den ersten Teil auf der PlayStation 2 damals schon sehr nice

    0

Hinterlasse eine Antwort