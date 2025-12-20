Yakuza Kiwami 2: Feiert die Feiertage mit Kiwami und Kiwami 2 auf Next-Gen

Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sind jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Steam erhältlich.

Die Yakuza-Reihe erweitert ihre Verfügbarkeit pünktlich zur Weihnachtszeit.

Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 sind ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und Steam erhältlich. Damit könnt ihr eure Reise durch die Welt der Yakuza entweder neu beginnen oder fortsetzen und die packende Geschichte von Kazuma Kiryu auf modernen Plattformen erleben.

Yakuza Kiwami ist ein Remake des ersten Yakuza-Spiels und bietet euch eine vollständig überarbeitete Grafik, neue Gameplay-Mechaniken und zusätzliche Inhalte, die das ursprüngliche Abenteuer erweitern.

Yakuza Kiwami 2 setzt die Geschichte direkt fort und basiert auf dem zweiten Teil der Serie, ebenfalls mit moderner Technik und zusätzlichen Features. Beide Titel kombinieren intensive Action, tiefgehende Story und die typische Mischung aus ernsten Kriminalgeschichten und humorvollen Nebenaktivitäten, die die Reihe so beliebt machen.