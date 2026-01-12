Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Combat-Gameplay in voller Wucht entfesselt

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties meldet sich mit einem frischen Mine‑Combat‑Gameplay zurück und zeigt, wie das kommende Doppelpaket klassische Action mit einer neuen erzählerischen Ebene verbindet.
Die Veröffentlichung bringt zwei Erlebnisse zusammen, die sowohl die Vergangenheit der Reihe aufgreifen als auch eine neue Ära einläuten.
Der Titel erscheint am 12. Februar 2026 und wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 verfügbar sein.
Die Kombination aus Kiwami 3 und dem zusätzlichen Dark‑Ties‑Inhalt soll die Geschichte erweitern und gleichzeitig die ikonischen Kämpfe der Serie modernisieren. Besonders die Szenen rund um Mine setzen auf intensive Nahkampfsequenzen, die den typischen Stil der Reihe betonen.
Wenn ich das Gameplay so sehe, bekomme ich wieder Bock auf Yakuza 😀
Der Berzerk Mode sieht nice aus 😅 freu mich schon drauf ✌🏻
Nettes Gekloppe, wird im Angebot mal mitgenommen.
Ist das jetzt schon wieder ein Yakuza Titel?🤔
Blickt man nicht mehr durch, wa? 😁
Die remaken gerade die Serie.
Nach dem Teil 1&2 im Dezember erschienen sind, kommt nun Teil 3 im Februar als Remake.
So habe ich es jedenfalls verstanden
Pure Action , da freu ich mich drauf .
Jetzt muss ich gleich meine alten yakuza Games rauskramen und zocken .
Yakuza like a Dragon fand ich überragend: Teilweise richtig ernst und deep und dann wieder albern. Das war so cool japanisch. Seitdem habe ich Yakuza auf dem Schirm. Bin gespannt!
Ik och 😅 un noch mehr bin ik auf Gang of Dragon gespannt, das scheint mehr auf die Story um Gangster der Fokus zu liegen ✌🏻