Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Combat-Gameplay in voller Wucht entfesselt

Image: SEGA

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties präsentiert frisches Mine‑Combat‑Gameplay.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties meldet sich mit einem frischen Mine‑Combat‑Gameplay zurück und zeigt, wie das kommende Doppelpaket klassische Action mit einer neuen erzählerischen Ebene verbindet.

Die Veröffentlichung bringt zwei Erlebnisse zusammen, die sowohl die Vergangenheit der Reihe aufgreifen als auch eine neue Ära einläuten.

Der Titel erscheint am 12. Februar 2026 und wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 verfügbar sein.

Die Kombination aus Kiwami 3 und dem zusätzlichen Dark‑Ties‑Inhalt soll die Geschichte erweitern und gleichzeitig die ikonischen Kämpfe der Serie modernisieren. Besonders die Szenen rund um Mine setzen auf intensive Nahkampfsequenzen, die den typischen Stil der Reihe betonen.

  2. Rotten 93485 XP Posting Machine Level 2 | 12.01.2026 - 09:10 Uhr

    Der Berzerk Mode sieht nice aus 😅 freu mich schon drauf ✌🏻

    • AnCaptain4u 249355 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.01.2026 - 10:21 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Blickt man nicht mehr durch, wa? 😁
      Die remaken gerade die Serie.
      Nach dem Teil 1&2 im Dezember erschienen sind, kommt nun Teil 3 im Februar als Remake.

      So habe ich es jedenfalls verstanden

  5. @Der@Endboss@ 8060 XP Beginner Level 4 | 12.01.2026 - 09:46 Uhr

    Pure Action , da freu ich mich drauf .
    Jetzt muss ich gleich meine alten yakuza Games rauskramen und zocken .

  6. hellboy 20035 XP Nasenbohrer Level 1 | 12.01.2026 - 10:31 Uhr

    Yakuza like a Dragon fand ich überragend: Teilweise richtig ernst und deep und dann wieder albern. Das war so cool japanisch. Seitdem habe ich Yakuza auf dem Schirm. Bin gespannt!

    • Rotten 93485 XP Posting Machine Level 2 | 12.01.2026 - 10:38 Uhr
      Antwort auf hellboy

      Ik och 😅 un noch mehr bin ik auf Gang of Dragon gespannt, das scheint mehr auf die Story um Gangster der Fokus zu liegen ✌🏻

