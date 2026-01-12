Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Combat-Gameplay in voller Wucht entfesselt

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties meldet sich mit einem frischen Mine‑Combat‑Gameplay zurück und zeigt, wie das kommende Doppelpaket klassische Action mit einer neuen erzählerischen Ebene verbindet.

Die Veröffentlichung bringt zwei Erlebnisse zusammen, die sowohl die Vergangenheit der Reihe aufgreifen als auch eine neue Ära einläuten.

Der Titel erscheint am 12. Februar 2026 und wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 verfügbar sein.

Die Kombination aus Kiwami 3 und dem zusätzlichen Dark‑Ties‑Inhalt soll die Geschichte erweitern und gleichzeitig die ikonischen Kämpfe der Serie modernisieren. Besonders die Szenen rund um Mine setzen auf intensive Nahkampfsequenzen, die den typischen Stil der Reihe betonen.