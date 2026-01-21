Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Demo steht ab morgen zum Download bereit

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Demo erscheint schon morgen – auf allen Plattformen!

SEGA bringt die Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Demo weltweit am 21. Januar heraus – und hier sind auch schon die deutschen Uhrzeiten (MEZ) für den Download für euch.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Demo‑Release

Steam: 21. Januar – 16:00 Uhr

PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 – 22. Januar – 06:00 Uhr

Demo ab morgen für Xbox herunterladen

Damit erscheinen die Konsolen‑Versionen in Deutschland 10 Stunden nach dem Steam‑Release.

Das Doppelpaket Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar und kombiniert das Remake von Yakuza 3 mit dem brandneuen Dark‑Ties‑Ableger.

Die Demo bietet also den perfekten Vorgeschmack auf das Zwei-Spiele-Erlebnis.