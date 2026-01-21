Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Demo steht ab morgen zum Download bereit

SEGA bringt die Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Demo weltweit am 21. Januar heraus – und hier sind auch schon die deutschen Uhrzeiten (MEZ) für den Download für euch.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Demo‑Release
- Steam: 21. Januar – 16:00 Uhr
- PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 – 22. Januar – 06:00 Uhr
- Demo ab morgen für Xbox herunterladen
Damit erscheinen die Konsolen‑Versionen in Deutschland 10 Stunden nach dem Steam‑Release.
Das Doppelpaket Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar und kombiniert das Remake von Yakuza 3 mit dem brandneuen Dark‑Ties‑Ableger.
Die Demo bietet also den perfekten Vorgeschmack auf das Zwei-Spiele-Erlebnis.
Werde passen, allen anderen viel Spaß damit.
Danke für die Info. 💚
Demo werde ich mir morgen heruntergeladen und ausprobieren. 🙂
Wenn man gerne Leute verprügelt ist das Spiel echt amüsant
Gut zu Wissen