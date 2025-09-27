Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Ein erster Blick auf das Kampfsystem

SEGA zeigt, wie der legendäre Drache von Dojima mit überarbeiteten Mechaniken, flüssigen Animationen und brandneuen Heat Actions in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zurückkehrt.
Neben der klassischen Straßenprügelei erwarten die Spieler modernisierte Kampf-Styles, detailreich überarbeitete Arenen und eine noch intensivere Inszenierung.
4 Kommentare
Schöne, trashige Anime-Aktion, sieht gut aus.
Eines der tollen Dinge an Yakuza ist das es diese total überzogene und trashige Seite hat, aber wenns drauf ankommt auch echt ernst, spannend und emotional nahegehend sein kann.
Finde das ist allgemein so ein Spagat, den die Japaner irgendwie gut drauf haben.
Es ist wie bei Forza Horizon: Mit jedem Teil denke ich es muss doch irgendwann langweilig werden. Nö, ich habe schon wieder Bock drauf.
Sieht echt gut aus, will ik auf jeden Fall mal selbst ausprobieren ✌🏻