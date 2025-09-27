Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Ein erster Blick auf das Kampfsystem

Ein erster Blick auf das Kampfsystem von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ist da!

SEGA zeigt, wie der legendäre Drache von Dojima mit überarbeiteten Mechaniken, flüssigen Animationen und brandneuen Heat Actions in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zurückkehrt.

Neben der klassischen Straßenprügelei erwarten die Spieler modernisierte Kampf-Styles, detailreich überarbeitete Arenen und eine noch intensivere Inszenierung.