Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Erste Wertungen zum Actionspiel im Medaillenspiegel

Die ersten Tests zum Actionspiel Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties liegen vor und pendeln sich bei einem Metascore von 75 ein.

An diesem Donnerstag erscheint Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und rückt damit das nächste Kapitel der traditionsreichen Reihe ins Rampenlicht.

Die ersten Testberichte wurden bereits international veröffentlicht. Sowohl auf Opencritic als auch auf Metacritic liegt der aktuelle Metascore bei 75, was dem Titel einen soliden Einstieg ermöglicht.

Im Medaillenspielen wurden die bisherigen Reviews zusammengetragen, die zeigen, wie Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bei Kritikern ankommt.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Medaillenspiegel

COGConnected 9/10

PlayStation Universe 9/10

Noisy Pixel 8.5/10

Spaziogames 8,4/10

GamingBolt 8/10

Gameliner 8/10

Game Informer 8/10

Push Square 8/10

Gamesradar 8/10

DualShockers 7,5/10

Xbox Achievements 70%

IGN 7/10

XboxEra 6,5/10

Gamespot 6/10