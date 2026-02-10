Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Erste Wertungen zum Actionspiel im Medaillenspiegel

An diesem Donnerstag erscheint Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und rückt damit das nächste Kapitel der traditionsreichen Reihe ins Rampenlicht.
Die ersten Testberichte wurden bereits international veröffentlicht. Sowohl auf Opencritic als auch auf Metacritic liegt der aktuelle Metascore bei 75, was dem Titel einen soliden Einstieg ermöglicht.
Im Medaillenspielen wurden die bisherigen Reviews zusammengetragen, die zeigen, wie Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bei Kritikern ankommt.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Medaillenspiegel
- COGConnected 9/10
- PlayStation Universe 9/10
- Noisy Pixel 8.5/10
- Spaziogames 8,4/10
- GamingBolt 8/10
- Gameliner 8/10
- Game Informer 8/10
- Push Square 8/10
- Gamesradar 8/10
- DualShockers 7,5/10
- Xbox Achievements 70%
- IGN 7/10
- XboxEra 6,5/10
- Gamespot 6/10
Die Bewertungen sind sehr solide. Wird irgendwann mal zugeschlagen, wenn ich Teil 1 & 2 mal durchgespielt habe. 🙂
Bunt gemischt und keine zu negative Bewertung,sehr schön.
Wird auf jeden Fall geholt. Ich liebe die Yakuza Reihe 😁
Ich hab bisher nur eine Demo von nem Yakuza-Spiel gespielt, es konnte mich aber irgendwie nicht abholen
Geht aber ziemlich mit dem Auseinander, was ich von Fans bisher an Wertungen gesehen hab.
Komische Wertungen wieder, bin in letzter Zeit an Piraten Yakuza dran, Topspiel muss man sagen, Kiwami wird sicher sehr solide sein.
Solides Mittelfeld würde ich sagen.
Spiele gerade Infinite Wealth und das Spiel ist wirklich gut. Die Story ist richtig ausgefeilt.
Yakuza an sich ist ne geile Serie aber langsam wird mir das zu viel. Jedes Jahr mindestens ein neues bzw. Remake. Ich bin satt
Yakuza 3 Remasterd hatte ich damals gespielt und es hatte von allen Yakuza Teilen die langweiligste Story irgendwie. Immer noch solide und nicht schlecht aber verglichen mit den anderen Teilen doch etwas schlechter.
Deshalb sind 75 wohl passend.
Schade, hatte gehofft, dass die da mehr machen mit dem Remake aber offenbar nicht.