Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Grafikprobleme in der Demo werden zum Release behoben

Patch 1.11 soll zum Launch von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Grafik‑ und Beleuchtungsfehler beheben.

RGG Studio hat sich offiziell zu den grafischen Problemen und weiteren technischen Auffälligkeiten geäußert, die Spieler in der Demo zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bemängelt haben. Das Team betont, dass die Demo nicht die finale Qualität widerspiegelt.

Zum Release soll ein v1.11‑Patch bereitstehen, der insbesondere die Beleuchtungsfehler und weitere Qualitätsprobleme behebt. Ein häufig genanntes Beispiel sind die visuellen und Licht‑Artefakte rund um den Kubochi River im Downtown‑Ryukyu‑Gebiet – ein Bereich, den viele Fans bereits hervorgehoben hatten.

Der Launch‑Patch soll jedoch nicht nur diese bekannten Fehler adressieren, sondern zahlreiche weitere Verbesserungen enthalten.

RGG Studio freut sich darauf, die finale Version am 12. Februar weltweit zu veröffentlichen und bedankt sich für die anhaltende Unterstützung der Like‑a‑Dragon‑ und Yakuza‑Community.