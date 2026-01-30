Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Grafikprobleme in der Demo werden zum Release behoben

4 Autor: , in News / Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Image: SEGA

Patch 1.11 soll zum Launch von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Grafik‑ und Beleuchtungsfehler beheben.

RGG Studio hat sich offiziell zu den grafischen Problemen und weiteren technischen Auffälligkeiten geäußert, die Spieler in der Demo zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bemängelt haben. Das Team betont, dass die Demo nicht die finale Qualität widerspiegelt.

Zum Release soll ein v1.11‑Patch bereitstehen, der insbesondere die Beleuchtungsfehler und weitere Qualitätsprobleme behebt. Ein häufig genanntes Beispiel sind die visuellen und Licht‑Artefakte rund um den Kubochi River im Downtown‑Ryukyu‑Gebiet – ein Bereich, den viele Fans bereits hervorgehoben hatten.

Der Launch‑Patch soll jedoch nicht nur diese bekannten Fehler adressieren, sondern zahlreiche weitere Verbesserungen enthalten.

RGG Studio freut sich darauf, die finale Version am 12. Februar weltweit zu veröffentlichen und bedankt sich für die anhaltende Unterstützung der Like‑a‑Dragon‑ und Yakuza‑Community.

Quelle
  1. DrFreaK666 201265 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.01.2026 - 14:05 Uhr

    Demos zeigen nie die fertige Qualität, was eigentlich auch logisch ist.
    Für manche allerdings nicht.
    Genauso wie die, die bemängeln, dass ein Spiel im Early Access noch nicht alle Features hat 🤪

    0
    • vl DAVE lv 19185 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 30.01.2026 - 14:24 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Demos zeigen sogar sehr oft die finale Qualität der Spiele.
      Nicht immer, aber eben häufig genug…

      Oft sind Demos nämlich nur aus aus dem Hauptspiel extrahierte Bereiche, bzw der Anfang des Spiels.
      So dass man seinen Fortschritt sogar mit ins Hauptspiel übernehmen kann.

      Solch anmaßende Kommentare kann man sich also getrost klemmen

      0
      • DrFreaK666 201265 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.01.2026 - 14:32 Uhr
        Antwort auf vl DAVE lv

        Das ist Blödsinn. Bei vielen Demos steht, dass es nicht die finale Qualität darstellt.
        Demos erscheinen oft auch Monate vor dem Release (1.0): wie soll es da die finale Qualität zeigen?

        0

