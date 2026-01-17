Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Hier gibt es rund zwanzig Minuten neues Gameplay-Material

3 Autor: , in News / Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Image: SEGA

Schaut euch hier rund zwanzig Minuten neues Gameplay-Material zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties an.

SEGA hat RogersBase zu einer exklusiven Vorschau auf Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties eingeladen. Mit dem offiziellen Ende des Embargos gibt der Creator nun erstmals umfassende Einblicke in beide Titel und zeigt rund zwanzig Minuten neues Gameplay-Material, das direkt aus seiner Hands-on-Session stammt.

Die Präsentation beleuchtet nicht nur zentrale Spielszenen, sondern auch die Auswahl klassischer SEGA Arcade-Spiele und Game Gear-Titel, die ihren Weg in Yakuza Kiwami 3 gefunden haben.

Der Stream beginnt mit frischen Informationen aus dem SEGA-Umfeld, bevor RogersBase in die Vorschau zu Kiwami 3 und Dark Ties einsteigt.

Die neuen Spielszenen zeigen, wie die beiden Projekte weiter Form annehmen und welche spielerischen Elemente die Fans erwarten dürfen. Die Integration nostalgischer Arcade-Klassiker sorgt zusätzlich für einen Blick in die Vergangenheit des Studios und erweitert das Spielerlebnis um vertraute Retro Inhalte.

  1. Katanameister 298820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.01.2026 - 09:01 Uhr

    Das Gekloppe sieht doch gut aus und die Minispiele sind auch eine unterhaltsame Beschäftigungstherapie.

  2. Ralle89 67100 XP Romper Domper Stomper | 17.01.2026 - 09:19 Uhr

    Schön krass was zu diesen spielen so alles an News kommt 😅👍🏻

  3. GOZUSHI 1320 XP Beginner Level 1 | 17.01.2026 - 09:49 Uhr

    Im gamepass ja aber nicht für 60 euro. die recyclen ganz schön heftig. und wie wäre es mal mit einer internationalen vertonung??

