Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Hier gibt es rund zwanzig Minuten neues Gameplay-Material

Schaut euch hier rund zwanzig Minuten neues Gameplay-Material zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties an.

SEGA hat RogersBase zu einer exklusiven Vorschau auf Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties eingeladen. Mit dem offiziellen Ende des Embargos gibt der Creator nun erstmals umfassende Einblicke in beide Titel und zeigt rund zwanzig Minuten neues Gameplay-Material, das direkt aus seiner Hands-on-Session stammt.

Die Präsentation beleuchtet nicht nur zentrale Spielszenen, sondern auch die Auswahl klassischer SEGA Arcade-Spiele und Game Gear-Titel, die ihren Weg in Yakuza Kiwami 3 gefunden haben.

Der Stream beginnt mit frischen Informationen aus dem SEGA-Umfeld, bevor RogersBase in die Vorschau zu Kiwami 3 und Dark Ties einsteigt.

Die neuen Spielszenen zeigen, wie die beiden Projekte weiter Form annehmen und welche spielerischen Elemente die Fans erwarten dürfen. Die Integration nostalgischer Arcade-Klassiker sorgt zusätzlich für einen Blick in die Vergangenheit des Studios und erweitert das Spielerlebnis um vertraute Retro Inhalte.