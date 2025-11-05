Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Hinter den Kulissen mit Kiryu-Sprecher Takaya Kuroda

Takaya Kuroda spricht über seine Rückkehr als Kazuma Kiryu in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

In einem neuen Behind-the-Scenes-Video zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties gibt der japanische Synchronsprecher Takaya Kuroda, bekannt als die Stimme von Kazuma Kiryu, spannende Einblicke in seine Arbeit an der kommenden Neuauflage und dem begleitenden Zusatzspiel.

Kuroda spricht über die emotionale Tiefe der Figur, die Weiterentwicklung der Geschichte und die Herausforderungen, Kiryu nach all den Jahren erneut zum Leben zu erwecken.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 und bietet ein umfangreiches Zwei-in-Eins-Erlebnis für Fans der Reihe. Neben der vollständig überarbeiteten Version von Yakuza Kiwami 3 erwartet euch mit Dark Ties ein zusätzliches Abenteuer, das die Charaktere, Themen und Konflikte des Yakuza-Universums weiter vertieft.

Das Spiel erscheint für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2. Mit verbessertem Gameplay, modernisierter Grafik und neuen Inhalten soll Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties das emotionale Erbe von Kazuma Kiryu fortsetzen und gleichzeitig neue Maßstäbe für die Serie setzen.