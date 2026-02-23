Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Hiroyuki Miyasako spricht über Tsuyoshi Kanda im neuen Interview

SEGA hat ein neues Interview‑Video veröffentlicht, in dem Hiroyuki‑Miyasako über seine Arbeit als Stimme von Tsuyoshi‑Kanda spricht. Das Feature begleitet die Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, dem neuen Two‑in‑One Action‑Adventure Paket, das die Serie in einer frischen Kombination präsentiert.

Im Video erzählt Miyasako, wie er die Figur interpretiert, welche emotionalen Nuancen Kanda ausmachen und wie sich die Rolle im Zusammenspiel der beiden Spiele entfaltet. Die Mischung aus klassischem Yakuza‑Drama und dem neuen Dark‑Ties‑Setting verleiht der Figur zusätzliche Tiefe, was Miyasako im Interview ausführlich beleuchtet.