Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Hiroyuki Miyasako spricht über Tsuyoshi Kanda im neuen Interview

SEGA hat ein neues Interview‑Video veröffentlicht, in dem Hiroyuki‑Miyasako über seine Arbeit als Stimme von Tsuyoshi‑Kanda spricht. Das Feature begleitet die Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, dem neuen Two‑in‑One Action‑Adventure Paket, das die Serie in einer frischen Kombination präsentiert.
Im Video erzählt Miyasako, wie er die Figur interpretiert, welche emotionalen Nuancen Kanda ausmachen und wie sich die Rolle im Zusammenspiel der beiden Spiele entfaltet. Die Mischung aus klassischem Yakuza‑Drama und dem neuen Dark‑Ties‑Setting verleiht der Figur zusätzliche Tiefe, was Miyasako im Interview ausführlich beleuchtet.
Äh, Ryu Ga Gotoku, was ist mit Stranger Than Heaven? Krieg ich bald mal Infos über das Spiel oder ist das Game tot?
Fragen über Fragen, die mich plagen.
Müsste echt mit der Yakuza Reihe anfangen, die ganzen Charaktere sind doch recht neu für mich.
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii habe ich gerade auf der Series X durchgespielt.
Eher ein Spin-Off der Serie.
Jetzt möchte ich mit dem ersten Teil der Reihe weitermachen.
Danke für das Interview. 👍🏻
Kanada zeigt mal wieder eine der Stärken der Reihe – in einer Szene ist es mit ihm einfach nur lustig.
Später kommt diese Szene nochmal, nur mit einem Unterschied nach 30 Sekunden… Und es wird echt düster.