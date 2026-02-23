Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Hiroyuki Miyasako spricht über Tsuyoshi Kanda im neuen Interview

5 Autor: , in News / Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Übersicht
Image: SEGA

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Hiroyuki Miyasako spricht über Tsuyoshi Kanda im neuen Interview.

SEGA hat ein neues Interview‑Video veröffentlicht, in dem Hiroyuki‑Miyasako über seine Arbeit als Stimme von Tsuyoshi‑Kanda spricht. Das Feature begleitet die Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, dem neuen Two‑in‑One Action‑Adventure Paket, das die Serie in einer frischen Kombination präsentiert.

Im Video erzählt Miyasako, wie er die Figur interpretiert, welche emotionalen Nuancen Kanda ausmachen und wie sich die Rolle im Zusammenspiel der beiden Spiele entfaltet. Die Mischung aus klassischem Yakuza‑Drama und dem neuen Dark‑Ties‑Setting verleiht der Figur zusätzliche Tiefe, was Miyasako im Interview ausführlich beleuchtet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ripperdom 25175 XP Nasenbohrer Level 3 | 23.02.2026 - 08:09 Uhr

    Äh, Ryu Ga Gotoku, was ist mit Stranger Than Heaven? Krieg ich bald mal Infos über das Spiel oder ist das Game tot?

    Fragen über Fragen, die mich plagen.

    0
  2. Katanameister 337060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 08:33 Uhr

    Müsste echt mit der Yakuza Reihe anfangen, die ganzen Charaktere sind doch recht neu für mich.

    1
  3. AlexDynasty 840 XP Neuling | 23.02.2026 - 08:59 Uhr

    Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii habe ich gerade auf der Series X durchgespielt.
    Eher ein Spin-Off der Serie.

    Jetzt möchte ich mit dem ersten Teil der Reihe weitermachen.

    0
  5. Ash2X 318140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 09:47 Uhr

    Kanada zeigt mal wieder eine der Stärken der Reihe – in einer Szene ist es mit ihm einfach nur lustig.
    Später kommt diese Szene nochmal, nur mit einem Unterschied nach 30 Sekunden… Und es wird echt düster.

    0

Hinterlasse eine Antwort