Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Holt euch Ichibans legendäre Outfits kostenlos

Mit einem neuen Bonusangebot erweitert SEGA den Start von Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties, denn pünktlich zum Release am 12. Februar 2026 können sich registrierte SEGA Account-Nutzer ein besonderes Outfit-Paket sichern.

Das Belohnungspaket bringt zwei markante Looks von Ichiban Kasuga ins Spiel und lässt Kiryu in Outfits auftreten, die Fans aus Like a Dragon und Infinite Wealth bestens kennen.

Das Paket umfasst zwei Ichiban Kasuga Outfits, die ihr nach dem Freischalten der Umkleidefunktion in Kapitel 2 wechseln könnt. Die Outfits stehen ausschließlich in Yakuza Kiwami 3 zur Verfügung und setzen voraus, dass die vollständige Version von Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties installiert ist.

Um den Code zu erhalten, müsst ihr euren SEGA Account anlegen und mit der bevorzugten Plattform verbinden. Anschließend führt euch der Weg zur Gift Code Promotions-Seite, auf der die Aktion für Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties erscheint. Nach dem Launch lässt sich der Code direkt dort abrufen und später einlösen.

Mit dem zweigeteilten Release liefert SEGA ein Paket, das sowohl das Remake als auch das neue Abenteuer vereint. Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties erscheinen am 12. Februar 2026 für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 und markieren den Beginn eines neuen Kapitels innerhalb der Reihe.