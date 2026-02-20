Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Kasamatsu spricht über seine Rolle als Rikiya Shimabukuro

Show Kasamatsu spricht über seine Rolle als Rikiya Shimabukuro im neuen Video zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Schaut euch hier das neue Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties-Video an, das die Stimme von Rikiya Shimabukuro präsentiert.

Ein warmer Lichtkegel fällt auf ein schlichtes Tonstudio, während ein Mikrofon im Vordergrund schimmert und die Atmosphäre eines konzentrierten Arbeitstages einfängt. Solche Bilder prägen das neue Video, das sich ganz der Stimme von Rikiya Shimabukuro widmet und Show Kasamatsu in den Mittelpunkt stellt. Die Veröffentlichung begleitet den Start von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, die seit dem 19. Februar 2026 als gemeinsames Action-Adventure erhältlich sind.

Im Video spricht Kasamatsu über seine Arbeit an der Figur Rikiya Shimabukuro. Die Aufnahmen zeigen ihn beim Einsprechen zentraler Szenen und wechseln zwischen ruhigen Studiosequenzen und kurzen Spielszenen, die Rikiyas Präsenz im Spiel verdeutlichen.

Die Darstellung konzentriert sich auf die stimmliche Gestaltung und die charakteristischen Nuancen, die Kasamatsu der Figur verleiht.