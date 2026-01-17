Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Kostenlose Demo offiziell bestätigt

Für alle, die vor dem Kauf erst einmal reinschnuppern möchten, gibt es gute Nachrichten: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erhalten eine kostenlose Demo. Das wurde über den PlayStation-Blog bestätigt.
Auch, wenn noch keine konkreten Inhalte genannt wurden, soll die Testversion einen soliden Eindruck vom Gameplay vermitteln und damit genau das liefern, was Fans vor dem Release am 12. Februar erwarten.
Die Demo dürfte somit einen kleinen Ausschnitt aus den neuen Mechaniken, Kämpfen und Story‑Elementen bieten – ein klassischer „Try before you buy“-Moment, der die Wartezeit bis zum Launch verkürzt. Weitere Details sollen in Kürze folgen.
Danke für die Info. 💚 Demo werde ich ausprobieren. 🙂
Demos sind immer super, nur bei dem Titel nicht unbedingt erforderlich meiner Ansicht nach.
Die werde ik auf jeden Fall ausprobieren ✌🏻 danke für die Info
Mir reicht das Remaster, das Remake brauche ich nicht.
DAs ist super mit der Demo.
Demos sind immer gut.
Nice mich hatte damals die pirate yakuza demo auch überzeugt es zu holen
Ich kaufe es doch sowieso… 😅
So ein heftiges Spiel benötigt keine Demo.
Das steht für mich in einer Linie wie GTA.
Wer eine Demo braucht, um zu entscheiden, ob GTA ein gutes Spiel ist, dem kann man nicht helfen.
Das Einzige, was dieses Spiel und diese Serie jemals verpasst hat ist die Werbung. Die Spiele dieser Serie sind leider in der westlichen Welt total untergegangen. Das ist eine Perle, die zu den größten Entwicklungen im Gaming gehört hat.