Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Kostenlose Demo offiziell bestätigt

Kurz vor dem Launch am 12. Februar bestätigt SEGA eine kostenlose Demo für Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Für alle, die vor dem Kauf erst einmal reinschnuppern möchten, gibt es gute Nachrichten: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erhalten eine kostenlose Demo. Das wurde über den PlayStation-Blog bestätigt.

Auch, wenn noch keine konkreten Inhalte genannt wurden, soll die Testversion einen soliden Eindruck vom Gameplay vermitteln und damit genau das liefern, was Fans vor dem Release am 12. Februar erwarten.

Die Demo dürfte somit einen kleinen Ausschnitt aus den neuen Mechaniken, Kämpfen und Story‑Elementen bieten – ein klassischer „Try before you buy“-Moment, der die Wartezeit bis zum Launch verkürzt. Weitere Details sollen in Kürze folgen.