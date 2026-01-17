Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Kostenlose Demo offiziell bestätigt

9 Autor: , in News / Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Image: SEGA

Kurz vor dem Launch am 12. Februar bestätigt SEGA eine kostenlose Demo für Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Für alle, die vor dem Kauf erst einmal reinschnuppern möchten, gibt es gute Nachrichten: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erhalten eine kostenlose Demo. Das wurde über den PlayStation-Blog bestätigt.

Auch, wenn noch keine konkreten Inhalte genannt wurden, soll die Testversion einen soliden Eindruck vom Gameplay vermitteln und damit genau das liefern, was Fans vor dem Release am 12. Februar erwarten.

Die Demo dürfte somit einen kleinen Ausschnitt aus den neuen Mechaniken, Kämpfen und Story‑Elementen bieten – ein klassischer „Try before you buy“-Moment, der die Wartezeit bis zum Launch verkürzt. Weitere Details sollen in Kürze folgen.

Quelle
  2. Katanameister 299100 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.01.2026 - 18:04 Uhr

    Demos sind immer super, nur bei dem Titel nicht unbedingt erforderlich meiner Ansicht nach.

    1
  3. Rotten 95145 XP Posting Machine Level 3 | 17.01.2026 - 18:05 Uhr

    Die werde ik auf jeden Fall ausprobieren ✌🏻 danke für die Info

    0
  6. AffenCop 6645 XP Beginner Level 3 | 17.01.2026 - 18:50 Uhr

    Nice mich hatte damals die pirate yakuza demo auch überzeugt es zu holen

    0
  8. TJ44 4100 XP Beginner Level 2 | 17.01.2026 - 20:01 Uhr

    So ein heftiges Spiel benötigt keine Demo.
    Das steht für mich in einer Linie wie GTA.
    Wer eine Demo braucht, um zu entscheiden, ob GTA ein gutes Spiel ist, dem kann man nicht helfen.
    Das Einzige, was dieses Spiel und diese Serie jemals verpasst hat ist die Werbung. Die Spiele dieser Serie sind leider in der westlichen Welt total untergegangen. Das ist eine Perle, die zu den größten Entwicklungen im Gaming gehört hat.

    0

