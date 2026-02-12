Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Launch-Trailer zeigt das neue Zwei-in-Eins-Actionpaket

Zwei Abenteuer, ein Release: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sind jetzt erhältlich – der Launch‑Trailer liefert pure Action.

Die Yakuza‑Reihe bekommt frischen Nachschub. Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint ein gebündeltes Action‑Adventure‑Paket, das ab sofort verfügbar ist.

Der neue Launch‑Trailer zeigt eindrucksvoll, wie beide Titel miteinander verzahnt werden und welche Intensität Spieler erwartet.

Kiwami 3 bringt die klassische Yakuza‑Atmosphäre zurück – harte Straßenkämpfe, emotionale Story‑Momente und die typische Mischung aus Drama und absurdem Humor. Dark Ties ergänzt das Paket mit einem eigenen Abenteuer, das neue Figuren, neue Konflikte und zusätzliche Gameplay‑Elemente ins Yakuza‑Universum bringt.

Beide Spiele sind jetzt erhältlich und liefern ein vollwertiges Doppel‑Erlebnis für alle, die die Serie lieben oder neu einsteigen wollen.