Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Launch-Trailer zeigt das neue Zwei-in-Eins-Actionpaket

Die Yakuza‑Reihe bekommt frischen Nachschub. Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint ein gebündeltes Action‑Adventure‑Paket, das ab sofort verfügbar ist.
Der neue Launch‑Trailer zeigt eindrucksvoll, wie beide Titel miteinander verzahnt werden und welche Intensität Spieler erwartet.
Kiwami 3 bringt die klassische Yakuza‑Atmosphäre zurück – harte Straßenkämpfe, emotionale Story‑Momente und die typische Mischung aus Drama und absurdem Humor. Dark Ties ergänzt das Paket mit einem eigenen Abenteuer, das neue Figuren, neue Konflikte und zusätzliche Gameplay‑Elemente ins Yakuza‑Universum bringt.
Beide Spiele sind jetzt erhältlich und liefern ein vollwertiges Doppel‑Erlebnis für alle, die die Serie lieben oder neu einsteigen wollen.
Danke für das Video. 👍🏻
Wird irgewann mal gekauft. 🙂
CD Version in Deutschland? Also Retail ?
Für PS5 gibt es eine Deutsche Disc Version.
Muss ich wohl amazon us bestellen!
Freue mich schon mega. Meine Disc Version kommt heute so um 15 Uhr.
Sieht nach Spaß aus 😅✌🏻 werd ik mir och noch zulegen
Wird irgendwann im Angebot Mal mitgenommen.