Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Legendary Lad Ichiban als Pre‑Order‑Bonus

Ein neues Video präsentiert den Ichiban Legendary Lad Pre‑Order Bonus für Yakuza Kiwami 3 und Yakuza: Dark Ties und zeigt erstmals, welche exklusiven Inhalte Vorbesteller erhalten.
Im Mittelpunkt steht Ichiban Kasuga, der als spielbarer Bonuscharakter mit einem speziellen Outfit und einzigartigen Animationen vorgestellt wird. Das Material zeigt, wie der Legendary‑Lad‑Skin in beiden Spielen eingesetzt wird und wie er sich optisch und stilistisch in das Yakuza‑Universum einfügt.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Is mir dann die pre order nit wert dafür 😅✌🏻 danke für die Info
Danke für die Info aber ist nicht meine Spiele Reihe