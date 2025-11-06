Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neue Details zu Geschichte und Gameplay

Neue Details zur Geschichte und zum Gameplay von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties enthüllt.

RGG hat neue Informationen zum kommenden Spiel Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht, das am 12. Februar 2026 für PlayStation 4|5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Das neueste Update enthält neue Details zu den Dark Ties, verbesserten Kämpfen und anderen Gameplay-Elementen.

Eine kurze Zusammenfassung der neuen Informationen findet ihr nachfolgend

Yakuza Kiwami 3

Dragon of Dojima: Kiwami Style Combat – Zusätzlich zu den Fan-Favoriten aus dem ursprünglichen Yakuza 3 stehen den Spielern nun die meisten Angriffstechniken in der Geschichte der Serie und brandneue Heat Abilities zur Verfügung.

Dark Ties

Mines Geschichte – Wir schreiben das Jahr 2007. Yoshitaka Mine hatte einst ein erfolgreiches Startup gegründet, nur um dann von einem vertrauten Partner in den Rücken gestochen zu werden. Als er im Vollrausch durch Kamurocho streift, wird er Zeuge eines grausamen Konflikts zwischen Yakuza-Fraktionen. Nachdem er mit ansehen musste, wie sich ein Untergebener von Daigo Dojima opferte, sehnt sich Mine danach, herauszufinden, was eine Bindung über den materiellen Gewinn hinausgehen lässt. Er wendet sich an Tsuyoshi Kanda von der Nishikiyama-Familie des Tojo-Clans in der Hoffnung, mehr über Daigo zu erfahren. Kanda nimmt ihn als seinen eingeschworenen Bruder und seine rechte Hand auf. Durch ihre Zusammenarbeit kommen die beiden zu großem Reichtum in der Familienkasse. Schon bald bekommt der Tojo-Clan Wind von den Aktionen von Mine und Kanda und tritt in Aktion. Während Mine und Kanda ihren Weg durch diese Krise finden, beginnt Mine, ein Gefühl der Verwandtschaft zu Kanda zu empfinden und erhält kurz darauf eine plötzliche Einladung von Daigo Dojima.

