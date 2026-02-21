Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Accolades Trailer veröffentlicht

Für Fans der Yakuza-Reihe gibt es frisches Material: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties stehen im Mittelpunkt eines neuen Accolades-Trailers, der die jüngsten Reaktionen der Community und der Fachpresse zusammenfasst.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Danke für das Accolades Video zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. 👍🏻 Wird irgewann gekauft. 🙂
Scheint ja bei einigen doch nicht so gut angekommen zu sein 🤔.
Die Leute jammern auch IMMER.
Ich habe es durch, ich habe jede Minute davon Spaß gehabt… Und am Ende nur eine Sub-Story vermisst, die aber nüchtern betrachtet nicht „wichtig“ war. Ich fand sie nur lustig und war eine die sich durch mehrere Teile gezogen hat (die Hostess und ihr Gönner).
Ansonsten ist es, rundum ein deutlich besseres Spiel.