Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Accolades Trailer veröffentlicht

Lobeshymnen, Action und Drama – der neue Accolades Trailer zeigt, warum Fans Kiwami 3 und Dark Ties feiern.

Für Fans der Yakuza-Reihe gibt es frisches Material: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties stehen im Mittelpunkt eines neuen Accolades-Trailers, der die jüngsten Reaktionen der Community und der Fachpresse zusammenfasst.