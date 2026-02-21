Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Accolades Trailer veröffentlicht

Image: SEGA

Lobeshymnen, Action und Drama – der neue Accolades Trailer zeigt, warum Fans Kiwami 3 und Dark Ties feiern.

Für Fans der Yakuza-Reihe gibt es frisches Material: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties stehen im Mittelpunkt eines neuen Accolades-Trailers, der die jüngsten Reaktionen der Community und der Fachpresse zusammenfasst.

  1. Vayne1986 35035 XP Bobby Car Raser | 21.02.2026 - 10:02 Uhr

    Danke für das Accolades Video zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. 👍🏻 Wird irgewann gekauft. 🙂

    0
    • Ash2X 317060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.02.2026 - 11:18 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Die Leute jammern auch IMMER.
      Ich habe es durch, ich habe jede Minute davon Spaß gehabt… Und am Ende nur eine Sub-Story vermisst, die aber nüchtern betrachtet nicht „wichtig“ war. Ich fand sie nur lustig und war eine die sich durch mehrere Teile gezogen hat (die Hostess und ihr Gönner).
      Ansonsten ist es, rundum ein deutlich besseres Spiel.

      0

