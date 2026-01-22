Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Kiryu‑Combat‑Trailer zeigt brutale Action

Der neue Kiryu‑Gameplay‑Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties liefert frische Kampfszenen.

SEGA hat einen neuen Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht, der sich voll und ganz auf das Kiryu‑Kampfsystem konzentriert.

Das Zwei‑Spiele‑Bundle erscheint am 12. Februar 2026 und bringt sowohl das Remake von Yakuza 3 als auch das brandneue Dark‑Ties‑Abenteuer auf moderne Plattformen.

Der Trailer zeigt, wie Kiryu seine ikonischen Kampfstile mit modernen Animationen kombiniert. Ihr bekommt einen Mix aus: Schnellen Kombos, wuchtigen Heat‑Actions, Umgebungs‑Finishern und verbesserten Ausweich‑ und Kontermechaniken.

Die Kämpfe wirken deutlich flüssiger als in früheren Versionen und setzen stärker auf Timing und „Aggression“, oder wie ist euer Eindruck? Noch mehr Action gibt es im Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Combat-Gameplay-Video.