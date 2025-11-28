Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Trailer zeigt das Leben im Morning-Glory-Waisenhaus

2 Autor: , in News / Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Übersicht
Image: SEGA

Neuer Trailer zeigt Kiryu als Waisenhausleiter im Morning Glory in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties!

SEGA hat den neuen “Life at Morning Glory”-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 veröffentlicht. Das Spiel erscheint zusammen mit Dark Ties als Doppel-Bundle am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

Im Trailer steht Kiryu als neuer Leiter des Morning-Glory-Waisenhauses im Mittelpunkt. Spieler kümmern sich um die Kinder, kochen gemeinsam, pflegen den Gemüsegarten, helfen bei den Hausaufgaben, gehen angeln und sogar auf Käferjagd.

Yakuza Kiwami 3 ist ein komplettes Remake von Yakuza 3 und folgt Kazuma Kiryu in seinem Kampf, jene zu schützen, die ihm wichtig sind. Dark Ties ist ein eigenständiges, neues Action-Abenteuer mit Yoshitaka Mine, das im Paket enthalten ist.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 78385 XP Tastenakrobat Level 4 | 28.11.2025 - 10:37 Uhr

    Top Trailer 🤗 wird uff jeden Fall gekauft 😅✌🏻

    0
  2. Homunculus 279020 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 10:53 Uhr

    Das mit dem Waisenhaus erinnert mich etwas an das Haus in ishin.

    Ab Dezember, sobald es Deutsch gibt, werde ich dann mal bei Kiwami 1 und 2 weitermachen, um auf Kiwami 3 vorbereitet zu sein.

    Bei zu viel Englisch schalte ich irgendwann ab und klick nur noch durch.. ^^‘

    0

Hinterlasse eine Antwort