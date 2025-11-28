Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Trailer zeigt das Leben im Morning-Glory-Waisenhaus

Neuer Trailer zeigt Kiryu als Waisenhausleiter im Morning Glory in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties!

SEGA hat den neuen “Life at Morning Glory”-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 veröffentlicht. Das Spiel erscheint zusammen mit Dark Ties als Doppel-Bundle am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2.

Im Trailer steht Kiryu als neuer Leiter des Morning-Glory-Waisenhauses im Mittelpunkt. Spieler kümmern sich um die Kinder, kochen gemeinsam, pflegen den Gemüsegarten, helfen bei den Hausaufgaben, gehen angeln und sogar auf Käferjagd.

Yakuza Kiwami 3 ist ein komplettes Remake von Yakuza 3 und folgt Kazuma Kiryu in seinem Kampf, jene zu schützen, die ihm wichtig sind. Dark Ties ist ein eigenständiges, neues Action-Abenteuer mit Yoshitaka Mine, das im Paket enthalten ist.