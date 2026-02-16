Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Two for One-Trailer zeigt doppelte Action‑Ladung

Der neue „Two for One“-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bringt genau das, was Fans der Reihe lieben: harte Straßenkämpfe, emotionale Story‑Momente und die typische Mischung aus Ernst und völligem Wahnsinn.

Die Präsentation schneidet beide Spiele geschickt zusammen und zeigt, wie stark sich die Neuauflage von Kiwami 3 und das neue Dark‑Ties‑Kapitel ergänzen.

Während Kiwami 3 mit modernisierter Optik, überarbeiteten Cutscenes und flüssigerem Combat glänzt, setzt Dark Ties auf frische Charakterdynamiken und eine düstere Atmosphäre, die sich klar vom Hauptspiel abhebt. Der Trailer betont die Kontraste: vertraute Yakuza‑Momente auf der einen Seite, neue erzählerische Impulse auf der anderen.