Image: SEGA

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Neuer „Two for One“-Trailer zeigt doppelte Action‑Ladung

Der neue „Two for One“-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bringt genau das, was Fans der Reihe lieben: harte Straßenkämpfe, emotionale Story‑Momente und die typische Mischung aus Ernst und völligem Wahnsinn.

Die Präsentation schneidet beide Spiele geschickt zusammen und zeigt, wie stark sich die Neuauflage von Kiwami 3 und das neue Dark‑Ties‑Kapitel ergänzen.

Während Kiwami 3 mit modernisierter Optik, überarbeiteten Cutscenes und flüssigerem Combat glänzt, setzt Dark Ties auf frische Charakterdynamiken und eine düstere Atmosphäre, die sich klar vom Hauptspiel abhebt. Der Trailer betont die Kontraste: vertraute Yakuza‑Momente auf der einen Seite, neue erzählerische Impulse auf der anderen.

  1. Vayne1986 34415 XP Bobby Car Geisterfahrer | 16.02.2026 - 11:03 Uhr

    Danke für das Teilen des neuen Videos zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. 💚

  3. Katanameister 327960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.02.2026 - 12:23 Uhr

    Nach Pirate Yakuza bekomme ich schon Lust die anderen Teile und auch diesen zu zocken.

  4. Mysterio 39295 XP Bobby Car Rennfahrer | 16.02.2026 - 12:55 Uhr

    Es wäre schön, wenn Sega oder das Entwicklerstudio eine deutsche Lokalisierung für Kiwami 1 und 2 nachreichen würden. Habe sie zwar alle bis hin zu Like a Dragon gespielt, aber mit meinem mittelmäßigen Englisch war es teils schon sehr anstrengend

Hinterlasse eine Antwort