Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Two for One-Trailer zeigt doppelte Action‑Ladung

Der neue „Two for One“-Trailer zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bringt genau das, was Fans der Reihe lieben: harte Straßenkämpfe, emotionale Story‑Momente und die typische Mischung aus Ernst und völligem Wahnsinn.
Die Präsentation schneidet beide Spiele geschickt zusammen und zeigt, wie stark sich die Neuauflage von Kiwami 3 und das neue Dark‑Ties‑Kapitel ergänzen.
Während Kiwami 3 mit modernisierter Optik, überarbeiteten Cutscenes und flüssigerem Combat glänzt, setzt Dark Ties auf frische Charakterdynamiken und eine düstere Atmosphäre, die sich klar vom Hauptspiel abhebt. Der Trailer betont die Kontraste: vertraute Yakuza‑Momente auf der einen Seite, neue erzählerische Impulse auf der anderen.
Danke für das Teilen des neuen Videos zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. 💚
Gefällt mir 😅 ✌🏻
Nach Pirate Yakuza bekomme ich schon Lust die anderen Teile und auch diesen zu zocken.
Es wäre schön, wenn Sega oder das Entwicklerstudio eine deutsche Lokalisierung für Kiwami 1 und 2 nachreichen würden. Habe sie zwar alle bis hin zu Like a Dragon gespielt, aber mit meinem mittelmäßigen Englisch war es teils schon sehr anstrengend