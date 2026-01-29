Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neues Life at Morning Glory Activities‑Video veröffentlicht

SEGA hat ein neues Video zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht, das sich vollständig auf das Leben im Morning Glory Waisenhaus konzentriert.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties mehr sein will als nur ein technisches Update.

Das frisch veröffentlichte Life at Morning Glory Activities Video rückt das Waisenhaus in Okinawa ins Zentrum der Aufmerksamkeit und zeigt, wie stark die Neuauflage die ruhigen, menschlichen Momente der Serie betont.

Zwischen Alltagsszenen, kleinen Interaktionen und vertrauten Aktivitäten entsteht ein lebendiges Bild des Ortes, der für Kazuma Kiryu seit jeher mehr bedeutet als nur ein Dach über dem Kopf.

Während die Kamera durch die vertrauten Räume führt, wird deutlich, wie sorgfältig die Entwickler die Atmosphäre des Originals neu eingefangen haben.

Die Kinder wirken präsenter, die Umgebung detaillierter, die Stimmung wärmer. Jede Szene vermittelt das Gefühl, dass Morning Glory nicht nur ein Schauplatz ist, sondern ein emotionaler Ankerpunkt, der die Geschichte trägt und Kiryu als Vaterfigur greifbarer macht.