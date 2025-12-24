Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neues RGG‑Direct zeigt frische Einblicke

RGG Studio hat ein neues Direct veröffentlicht, das sich vollständig auf Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties konzentriert.

Die Präsentation fällt zwar kurz aus, liefert aber einen kompakten Überblick über bereits bekannte Inhalte wie Morning Glory, Kanda Damage Control und weitere Aktivitäten, die Fans der Reihe sofort wiedererkennen.

Für euch als Spieler, die die Yakuza‑Serie für ihre Mischung aus Action‑Adventure, Beat ’em up, Drama und absurdem Minigame‑Humor lieben, bietet das Direct einen klaren Vorgeschmack auf das, was euch 2026 erwartet.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 als Zwei‑in‑Eins‑Erlebnis für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2. Der Hauptteil, Yakuza Kiwami 3, ist ein extrem aufwendiges Remake des ursprünglichen Yakuza 3. Im Mittelpunkt steht erneut Kazuma Kiryu, der ehemalige Yakuza, der alles daransetzt, die Menschen zu schützen, die ihm am wichtigsten sind. Das Remake modernisiert das Kampfsystem, die Grafik und das gesamte Gameplay, bleibt aber der emotionalen Kernstory treu.

Dark Ties ergänzt das Paket als komplett neues Spiel. Es rückt Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 in den Fokus und bietet eine eigenständige, actiongeladene Erfahrung. Damit erweitert RGG Studio das Yakuza‑Universum um eine zusätzliche Perspektive und liefert Fans mehr Hintergrund zu einem der markantesten Charaktere der Serie.