Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Producer behandelt jeden Ableger als wäre er der letzte

Series Executive Producer Masayoshi Yokoyama behandelt jeden neuen Like a Dragon-Ableger, als könnte es der letzte sein.

Ursprünglich war das im Jahr 2005 für die PlayStation 2 veröffentlichte Yakuza als alleinstehender Titel geplant. Mittlerweile umfasst die Reihe sieben Hauptableger sowie mehrere Remakes und Spin-offs.

Ein Überbleibsel aus der Anfangszeit ist die Herangehensweise von RGG Studio Director und Like a Dragon Series Executive Producer Masayoshi Yokoyama. Im Interview mit Famitsu verrät er, dass er erst mit Yakuza 3 begann, die Marke als Reihe zu betrachten, und er auch heute jeden neuen Ableger behandle, als könnte er der letzte sein:

„Auch jetzt, wo es eine Serie ist, entwickle ich jeden Ableger mit dem Gedanken, dass es das letzte Kapitel sein könnte. Ich habe zum Beispiel noch nicht darüber nachgedacht, was mit Ichiban Kasuga in Zukunft passieren wird [nach den Ereignissen in Like A Dragon: Infinite Wealth und Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii].“

Zum Thema Ichiban erklärt Yokoyama, er habe bei der Erstellung eines Charakters niemals den Blick auf dessen mögliche Popularität gelegt. Dies sei ohnehin vom Erfolg des Spiels abhängig. Beliebtheit bei den Fans könne allerdings, wie etwa bei Goro Majima, zur gewichtigeren Rolle eines Charakters führen.