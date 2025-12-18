Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: RGG Studio kündigt großes Direct mit tiefem Einblick an

RGG Studio lädt zum Dark Ties Direct und verspricht neue Details zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

RGG Studio hat bereits offiziell Yakuza Kiwami 3 angekündigt und gleichzeitig ein eigenes Dark Ties Direct bestätigt, das einen ausführlichen Deep Dive zum Spiel liefern wird.

Die digitale Präsentation findet am 22. Dezember um 17 Uhr PST beziehungsweise um 20 Uhr EST statt und richtet sich gezielt an euch als Fans der Yakuza- und Like-a-Dragon-Reihe. Im Mittelpunkt steht Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, das als Remake eines der prägendsten Serienteile gilt und nun technisch sowie spielerisch modernisiert zurückkehrt.