Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: RGG Studio kündigt großes Direct mit tiefem Einblick an

RGG Studio hat bereits offiziell Yakuza Kiwami 3 angekündigt und gleichzeitig ein eigenes Dark Ties Direct bestätigt, das einen ausführlichen Deep Dive zum Spiel liefern wird.
Die digitale Präsentation findet am 22. Dezember um 17 Uhr PST beziehungsweise um 20 Uhr EST statt und richtet sich gezielt an euch als Fans der Yakuza- und Like-a-Dragon-Reihe. Im Mittelpunkt steht Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, das als Remake eines der prägendsten Serienteile gilt und nun technisch sowie spielerisch modernisiert zurückkehrt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da werd ik auf jeden Fall einschalten, hab zum Glück frei 😅✌🏻
Kann man dann mal reinschauen.
Ich würde gerne mal reinschauen, aber es gibt einfach zu viele Spiele im GamePass und ich versuche nicht zu viele Zeitfresser anzufangen – Rollenspiele sind da ganz böse. Da lobe ich mir doch Spiele wie Keeper oder Jusant. 5-7h und man hat es abgehakt 🙂
Endlich – der Teil hatte das Herz am rechten Fleck und ein tolles Finale, aber auch die schwächsten ersten 10 Stunden der Reihe.