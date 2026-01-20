Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: SEGA entfernt Klassiker nach Kiwami 3 Release

Wenige Wochen vor dem Release von Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties gibt RGG Studio eine wichtige Änderung innerhalb der Serie bekannt. D

ie Remastered Version von Yakuza 3 wird nach dem Erscheinen der neuen Titel nicht mehr separat angeboten. Spieler, die den Klassiker bereits besitzen, behalten weiterhin uneingeschränkten Zugriff. Neueinsteiger können die ursprüngliche Fassung künftig ausschließlich über das Yakuza Complete Series Bundle erwerben.

Das Studio nutzt die Ankündigung, um sich bei der weltweiten Community zu bedanken. Die Entwickler betonen, wie viel Unterstützung und konstruktives Feedback sie in den vergangenen Monaten erreicht hat. Auch wenn nicht jede Nachricht beantwortet werden könne, versichert das Team, dass alle Rückmeldungen wahrgenommen werden und in die Arbeit einfließen.

Mit Blick auf den nahenden Launch hebt RGG Studio hervor, wie viel Leidenschaft in die Entwicklung von Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties geflossen ist. Die neuen Inhalte sollen eine vollständig überarbeitete Erfahrung bieten, die der kreativen Vision des Teams treu bleibt und gleichzeitig neue Impulse setzt.

Die Entwickler hoffen, dass Spieler die frischen Ansätze und erzählerischen Ideen zu schätzen wissen, die in das Projekt eingeflossen sind.

Für die Zukunft verspricht das Studio weitere Veröffentlichungen und bedankt sich erneut für die anhaltende Unterstützung.