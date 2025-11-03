Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Trailer zeigt japanische Sprecher des kommenden Zwei-in-Eins-Erlebnisses

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 mit original japanischer Sprachausgabe für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch 2.

Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erwartet euch Anfang 2026 ein umfangreiches Action-Abenteuer, das zwei Erlebnisse in einem Paket vereint.

Der neue Trailer rückt erstmals die japanischen Synchronsprecher in den Mittelpunkt und gibt einen Vorgeschmack auf die authentische Atmosphäre, für die die Yakuza-Reihe seit Jahren bekannt ist. Das Spiel erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S, Steam sowie Nintendo Switch 2.

Yakuza Kiwami 3 bringt den Klassiker der beliebten Serie in überarbeiteter Form zurück, inklusive grafischer Verbesserungen, optimierter Steuerung und erweiterter Story-Elemente.

In Dark Ties, dem zweiten Teil des Bundles, erwartet euch ein völlig neues Abenteuer, das die Geschichte um Loyalität, Ehre und Macht im japanischen Untergrund weiterführt. Beide Spiele greifen die bewährten Elemente der Reihe auf – intensive Nahkämpfe, emotionale Erzählung und tief verwurzelte Charakterentwicklung.

Der Fokus auf die original japanischen Sprecher unterstreicht den Anspruch von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, ein authentisches Erlebnis zu bieten, das die kulturelle Tiefe und emotionale Intensität der Serie wahrt.

Fans der Reihe und Neueinsteiger können sich auf ein hochwertiges Remaster- und Spin-off-Paket freuen, das die Faszination des Yakuza-Universums auf modernen Plattformen fortsetzt.