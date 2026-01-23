Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Trailer zur kostenlosen Demo veröffentlicht

Kostenlose Demo und neuer Trailer für Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties verfügbar.

SEGA ermöglicht Spielern ab sofort einen frühen Einblick in den kommenden Titel von Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

Spieler können direkt ins Geschehen einsteigen, indem sie die Demo auf Steam herunterladen oder für Konsolen (PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2) herunterladen.

In dieser kostenlosen Demo erleben Spieler beide Spiele, die in diesem Zwei-Spiele-in-einem-Action-Adventure-Beat-’em-up enthalten sind.

In Yakuza Kiwami 3 können Spieler Ryukyu, Okinawa als Kazuma Kiryu erkunden, Gegner vermöbeln und dabei dynamisch zwischen Kiryu’s brutalem Dragon of Dojima: Kiwami-Stil und den waffenbasierten Ryukyu-Stilen wechseln, während sie sich in immersiven Nebenaktivitäten wie Karaoke, Nebenstories, Outfit-Anpassungen und mehr verlieren.

In Dark Ties können Spieler einen Ausschnitt der brandneuen Geschichte rund um Yoshitaka Mine hautnah erleben, Kamurocho erkunden und eine Vielzahl von Nebenaktivitäten genießen, während sie sich mit Mines Shoot-Boxing-Kampfstil durch Gegner kämpfen und diese auf elegante Weise ausschalten.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Steam.