Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Video war Grundlage für Spin-off mit Yoshitaka Mine

Das Spin-off Abenteuer mit Yoshitaka Mine in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties entstand nur aus einem Video, welches eine Beilage sein sollte.

Auf eine ungewöhnliche Art begann die Entwicklung von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Das auf der Tokyo Game Show angekündigte Remake von Yakuza 3 wird von Dark Ties begleitet, einem Spin-off Abenteuer, welches eine neue Geschichte des Antagonisten Yoshitaka Mine hinzufügt.

Letzteres entstand laut Ryu Ga Gotoku Studio aus einem simplen Video. Wie man der Zeitschrift Famitsu erzählte, war Dark Ties nur als nicht-interaktives Video geplant, mit dem man den Spielern die Geschichte von Mine näherbringen wollte.

Doch Spieler hätten möglicherweise Mine selbst spielen wollen. Als man das erkannte, hat man sich dazu entschlossen, ihn spielbar zu machen.

Game Director Ryosuke Horii erzählte: „Wir dachten, dass dies die Zufriedenheit der Spieler erhöhen würde, und es war ein Thema, das wir auch ausprobieren wollten. Wir dachten auch: ‚Wenn wir diese Gelegenheit verpassen, werden wir keine weitere Chance bekommen‘, also haben wir uns entschieden, diesen Weg einzuschlagen.“

Wenn Spieler Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties starten, so können sie zwischen beiden Spielen wählen.