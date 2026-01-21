Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Waisenhauses-Abschnitt sollte nicht übersprungen werden, sagt Game Director

Wie Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties das Morning‑Glory‑Waisenhaus komplett neu erfindet und warum Spieler die überarbeitete Life‑Sim‑Phase laut dem Director nicht skippen sollten.

Mit Yakuza Kiwami 3 steht im kommenden Monat ein Remake an, das einen der prägendsten Abschnitte des Originals grundlegend neu interpretiert. Der Einstieg rund um das Morning Glory Orphanage, in dem Kazuma Kiryu als Leiter des Waisenhauses lebt, wurde vollständig überarbeitet und präsentiert sich nun als umfangreiche Life‑Sim‑Erfahrung mit zahlreichen Aktivitäten.

Spieler können sich erstmals intensiv in den Alltag des Waisenhauses einbringen. Kochen, Gemüse ernten, Hausaufgabenbetreuung, Kleidung nähen, Angeln oder Insekten fangen gehören nun zum erweiterten Gameplay.

Jede dieser Aufgaben stärkt die Bindung zu den Kindern, die jeweils eigene Substories erhalten haben. Ziel ist es, Kiryu als Vaterfigur erlebbar zu machen und die Beziehungen im Waisenhaus spürbar zu vertiefen.

Game Director Ryosuke Horii betont in einem Interview, dass dieser Abschnitt nicht als Nebenaktivität gedacht ist. Er beschreibt die neu gestaltete Phase als essenziell für das Remake, da die Darstellung der Kinder im Original nur bruchstückhaft gewesen sei.

Die Life‑Sim‑Elemente sollen zeigen, wie Kiryu im Alltag Verantwortung übernimmt und Vertrauen aufbaut.

Horii erklärt, dass seine eigenen Erfahrungen als Vater in die Neugestaltung eingeflossen sind. Für ihn entstehe Nähe nicht durch große Momente, sondern durch alltägliche Aufgaben, die im Remake nun spielerisch umgesetzt werden.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.