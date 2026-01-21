Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Waisenhauses-Abschnitt sollte nicht übersprungen werden, sagt Game Director

Mit Yakuza Kiwami 3 steht im kommenden Monat ein Remake an, das einen der prägendsten Abschnitte des Originals grundlegend neu interpretiert. Der Einstieg rund um das Morning Glory Orphanage, in dem Kazuma Kiryu als Leiter des Waisenhauses lebt, wurde vollständig überarbeitet und präsentiert sich nun als umfangreiche Life‑Sim‑Erfahrung mit zahlreichen Aktivitäten.
Spieler können sich erstmals intensiv in den Alltag des Waisenhauses einbringen. Kochen, Gemüse ernten, Hausaufgabenbetreuung, Kleidung nähen, Angeln oder Insekten fangen gehören nun zum erweiterten Gameplay.
Jede dieser Aufgaben stärkt die Bindung zu den Kindern, die jeweils eigene Substories erhalten haben. Ziel ist es, Kiryu als Vaterfigur erlebbar zu machen und die Beziehungen im Waisenhaus spürbar zu vertiefen.
Game Director Ryosuke Horii betont in einem Interview, dass dieser Abschnitt nicht als Nebenaktivität gedacht ist. Er beschreibt die neu gestaltete Phase als essenziell für das Remake, da die Darstellung der Kinder im Original nur bruchstückhaft gewesen sei.
Die Life‑Sim‑Elemente sollen zeigen, wie Kiryu im Alltag Verantwortung übernimmt und Vertrauen aufbaut.
Horii erklärt, dass seine eigenen Erfahrungen als Vater in die Neugestaltung eingeflossen sind. Für ihn entstehe Nähe nicht durch große Momente, sondern durch alltägliche Aufgaben, die im Remake nun spielerisch umgesetzt werden.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.
Interessanter würde auch schon reichen 😅
Solange es nicht nervt, habe ich nichts dagegen.
Wird auf jeden Fall getestet, klingt gut 😅✌🏻
Die Spiele sind schon so mega umfangreich. Da kann man theoretisch Monate mit verbringen, mit all den liebevollen Details und Nebenaufgaben. Dazu noch die Mini-Games, die so viel Spaß machen, dass diese schon als eigene Veröffentlichungen kommen könnten und mit denen man Wochen verbringen könnte mit dem Spielen.
Jetzt kommen noch ausführliche Handlungen zur Charaktervertiefung…uff.
Wann soll ich das denn alles spielen.
Wenn das Spiel nicht so grandios wäre, dann würde mich das jetzt abschrecken. Es gehört für mich zu den Besten Spielen aller Zeiten.
WaisenhauseS? Oder ist das ein neuer Charakter 😄
Yakuza Fans werden es zu schätzen wissen