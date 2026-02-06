Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zwei Geschichten, ein Vermächtnis, ein Release‑Tag

Mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar 2026 ein Doppel‑Feature, das eine Legende neu aufleben lässt.

SEGA bringt mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ein besonderes Zwei‑in‑Eins‑Erlebnis, das sowohl Veteranen als auch neue Fans abholt.

Der Release am 12. Februar 2026 vereint eine Neuinterpretation eines Klassikers mit einer frischen Geschichte, die das Yakuza‑Universum erweitert.

Yakuza Kiwami 3 präsentiert sich als moderne Neuauflage des Originals und bringt Kiryu in überarbeiteter Form zurück – mit zeitgemäßer Grafik, verbesserten Kämpfen und einer Präsentation, die die emotionalen Momente der Story stärker hervorhebt.

Dark Ties setzt parallel einen neuen erzählerischen Schwerpunkt. Die Geschichte schlägt eine Brücke zwischen bekannten Figuren und neuen Konflikten, die das Vermächtnis der Serie weiter ausbauen. Beide Titel ergänzen sich zu einem Paket, das sowohl Nostalgie als auch frische Impulse liefert.

Mit der Veröffentlichung auf PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 erreicht das Doppel‑Feature eine breite Spielerschaft – und ihr könnt die Rückkehr der Legende sowie den Beginn eines neuen Vermächtnisses gemeinsam erleben.