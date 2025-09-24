Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zwei Männer gehen unterschiedliche Wege

Image: SEGA

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties enthält zwei separate Spiele, in denen zwei Männer unterschiedliche Wege gehen und dennoch zusammentreffen.

Beim RGG Summit stellten Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio und SEGA Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties vor, ein Zwei-in-Eins-Erlebnis, für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2. Der Release wurde für den 12. Februar 2026 datiert.

Zusammen als ein Titel erhältlich, ist Yakuza Kiwami 3 das Remake des Action-Adventure-Beat-‘em-Ups Yakuza 3, während Dark Ties brandneues, aber separates actiongeladenes Erlebnis mit Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 darstellt.

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer an und erfahrt mehr über die beiden Spiele aus der offiziellen Beschreibung via Xbox Store.

Über Yakuza Kiwami 3

Setzt die Geschichte von Kazuma Kiryu fort, während er in einem atemberaubenden Remake von Yakuza 3, das jeden Aspekt des beliebten Spiels weiterentwickelt, darum kämpft, die Menschen zu beschützen, die ihm am wichtigsten sind.

Die geschäftigen Straßen von Okinawa und Tokio werden mit atemberaubenden Details zum Leben erweckt und die neu konzipierten Kämpfe heben die brutale Prügelaction auf die nächste Stufe.

Hinzugefügte Szenen verleihen der beliebten Geschichte mehr Tiefe und Emotionen mit neuen und verbesserten Nebenerlebnissen, die dich wie nie zuvor in die Welt eintauchen lassen, und mehr.

Über Dark Ties

Erlebt die brandneue Geschichte von Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 in einem mitgelieferten separaten Spiel.

Nachdem er einst ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen geleitet und alles verloren hatte, stürzte er sich freiwillig in die dunkle Welt der Yakuza. Zurück bleibt ein leeres Herz, doch die Suche nach wahren Verbindungen treibt ihn erneut voran, auf einer dramatischen Reise, die von aufregenden Boxkämpfen und einer Vielzahl spannender Nebenerlebnisse geprägt ist.

  1. Drakeline6 170775 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 24.09.2025 - 12:47 Uhr

    die englische Synchro passt mMn gar nicht.
    Würde klar mit der japanischen spielen.

    0
    • Teddofryo 55395 XP Nachwuchsadmin 7+ | 24.09.2025 - 13:01 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Geht, finde Englisch geht voll klar, das haben die gut hingekriegt. Ich bin einer von denen, die sich Japanisch nicht ziehen können…leider, würde gerne bock auf Japanisch haben, aber knallt mich nicht so weg.

      0
      • Drakeline6 170775 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 24.09.2025 - 13:10 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        bins von einigen Anime Serien schon gewohnt 😀
        Finde es immer wieder krass wieviel Emotionen die Japaner stimmlich rüberbringen.
        Kenne ich von den deutsch oder englischen Synchros nicht so stark in der Form.

        0
        • Teddofryo 55395 XP Nachwuchsadmin 7+ | 24.09.2025 - 13:17 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Glaub ich dir, gibt ja viele von deiner Sorte, die sich die originalen japanischen Stimmen lieber anhören, wobei unsere deutsche Synchro mit einer der besten ist, sowohl Film als auch Spiel.

          0
  3. Homunculus 270200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.09.2025 - 13:52 Uhr

    Wurde das Gerücht ja recht schnell bestätigt.
    Sehr cool, freu ich mich drauf.

    Hoffe dass RGG irgendwann mal wieder ein neues Judgment bringt.
    Die Teile finde ich richtig gut – bissel wie Ace Attorney, nur in 3D und mehr Action.

    0

