Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zwei Videos zum Doppelpaket für eine neue Ära

Kurz vor dem großen Doppel‑Release von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht Ryu Ga Gotoku Studio zwei neue Videos, die euch tiefer in die Welt der Neuauflage und des brandneuen Ablegers eintauchen lassen.

Das erste Video widmet sich den Cast‑Interviews, in denen die Sprecherinnen und Sprecher über ihre Rollen, ihre Beziehung zu den Figuren und die emotionale Bandbreite der beiden Spiele sprechen. Die Entwickler betonen, wie wichtig authentische Performances sind, um sowohl die vertrauten Charaktere als auch die neuen Gesichter glaubwürdig in Szene zu setzen.

Das zweite Video stellt die Digital Deluxe Edition vor und zeigt, welche Inhalte Fans zum Start erwarten dürfen. Neben kosmetischen Extras und spielinternen Boosts gibt es zusätzliche Story‑Elemente und Bonus‑Items, die den Einstieg in beide Titel erweitern und vertiefen.

Der Release ist für den 12. Februar 2026 auf PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 geplant. Vorbestellungen sind bereits möglich.