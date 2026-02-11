Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zwei Videos zum Doppelpaket für eine neue Ära

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Übersicht
Image: SEGA

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zwei neue Videos enthüllen Cast‑Interviews und die Digital Deluxe Edition.

Kurz vor dem großen Doppel‑Release von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht Ryu Ga Gotoku Studio zwei neue Videos, die euch tiefer in die Welt der Neuauflage und des brandneuen Ablegers eintauchen lassen.

Das erste Video widmet sich den Cast‑Interviews, in denen die Sprecherinnen und Sprecher über ihre Rollen, ihre Beziehung zu den Figuren und die emotionale Bandbreite der beiden Spiele sprechen. Die Entwickler betonen, wie wichtig authentische Performances sind, um sowohl die vertrauten Charaktere als auch die neuen Gesichter glaubwürdig in Szene zu setzen.

Das zweite Video stellt die Digital Deluxe Edition vor und zeigt, welche Inhalte Fans zum Start erwarten dürfen. Neben kosmetischen Extras und spielinternen Boosts gibt es zusätzliche Story‑Elemente und Bonus‑Items, die den Einstieg in beide Titel erweitern und vertiefen.

Der Release ist für den 12. Februar 2026 auf PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Steam und Nintendo Switch 2 geplant. Vorbestellungen sind bereits möglich.

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. GERxJOHNNY 61890 XP Stomper | 11.02.2026 - 11:58 Uhr

    Ich habe schon ein paar Yakuza Spiele ausprobiert. Aber irgendwie sind die nichts für mich

    0
  4. Katanameister 322780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 12:24 Uhr

    Die Deluxe Edition ist eh unnötig, mit der Standardversion ist man schon gut bedient.

    0

