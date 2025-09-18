Yakuza Kiwami 3: Versehentlich auf offizieller RGG-Website geleakt

Auf der offiziellen Website von Ryu Ga Gotoku Studio ist offenbar Yakuza Kiwami 3 kurzzeitig aufgetaucht. Fans der beliebten Yakuza-Serie spekulieren nun, dass eine offizielle Ankündigung unmittelbar bevorstehen könnte.

Der Leak wurde mittlerweile wieder entfernt, doch Screenshots und Hinweise verbreiten sich bereits in sozialen Netzwerken und Foren.

Da die ersten beiden Teile als Yakuza Kiwami Neuauflagen große Erfolge auf modernen Plattformen feierten, gilt eine Umsetzung von Yakuza Kiwami 3 als logische Fortsetzung der Reihe. Erwartet wird eine Neuinterpretation des Originals mit verbesserter Grafik, modernisiertem Gameplay und zusätzlichen Inhalten, wie es bereits bei den Vorgängern der Fall war.

Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung seitens RGG oder SEGA. Der Leak sorgt jedoch bereits für große Vorfreude innerhalb der Community, da viele Spieler eine Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erwarten. Höchstwahrscheinlich gibt es am 24. September 2025 bei der RGG Summit-Veranstaltung eine offizielle Ankündigung.