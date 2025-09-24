Yakuza Kiwami: Erscheint mit Teil 2 für Xbox Series X|S und PlayStation 5

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio kündigten an, dass Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 zusätzlich zur bereits angekündigten Veröffentlichung am 13. November für Nintendo Switch 2, am 8. Dezember auch für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen werden.
Die beiden ersten Teile sind bereits für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die Versionen für die aktuellen Konsolen von Microsoft und PlayStation werden zusätzliche Sprachunterstützung erhalten.
Nochmal hol ich es mir nicht, außer es gibt eine Upgrade Funktion
Ich hätte mich über Kiwami 3 dieses Jahr gefreut