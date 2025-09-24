Yakuza Kiwami: Erscheint mit Teil 2 für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Yakuza Kiwami und sein Nachfolger werden im Dezember auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio kündigten an, dass Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 zusätzlich zur bereits angekündigten Veröffentlichung am 13. November für Nintendo Switch 2, am 8. Dezember auch für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen werden.

Die beiden ersten Teile sind bereits für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die Versionen für die aktuellen Konsolen von Microsoft und PlayStation werden zusätzliche Sprachunterstützung erhalten.