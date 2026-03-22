Yakuza Kiwami: Story enthüllt – der Ursprung von Kazuma Kiryu

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Image: SEGA

Yakuza beleuchtet die Vergangenheit von Kazuma Kiryu und die Ereignisse, die ihn zur Legende machten.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit von Yakuza offenbart die Ursprünge einer der bekanntesten Figuren der Reihe. Im Mittelpunkt steht Kazuma Kiryu, dessen Geschichte im Jahr 1995 im berüchtigten Stadtteil Kamurocho ihren Anfang nimmt.

Als aufstrebendes Mitglied der Yakuza übernimmt Kiryu die Verantwortung für den Mord an einem Verbrecherboss – ein Opfer, das er bringt, um seinen Bruder im Geiste und einen Freund aus Kindertagen zu schützen. Diese Entscheidung prägt sein Leben nachhaltig und führt ihn schließlich ins Gefängnis.

Nach einem Jahrzehnt hinter Gittern kehrt Kiryu in eine Welt zurück, die sich grundlegend verändert hat. Die vertrauten Strukturen sind verschwunden, Machtverhältnisse haben sich verschoben und selbst die eigene Organisation steht nicht mehr auf seiner Seite.

In den Straßen von Kamurocho entfalten sich zunehmend komplexe Intrigen und Konflikte, die die gesamte Unterwelt erschüttern. Kiryu sieht sich nicht nur mit alten Feinden konfrontiert, sondern auch mit neuen Bedrohungen, die das Gleichgewicht der Stadt ins Wanken bringen.

Die Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie aus einem loyalen Yakuza-Mitglied eine Legende entsteht – geprägt von Verrat, Loyalität und den harten Regeln der Unterwelt.

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7 Kommentare Added

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  2. Rotten 107725 XP Master User | 22.03.2026 - 13:11 Uhr

    Das werd ik mir später anschauen ✌🏻 bedarf ja ein bisschen Zeit

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  5. David Wooderson 356661 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.03.2026 - 13:25 Uhr

    Ich glaube für mich war es etwas viel Yakuza in den letzten Jahren. Vielleicht mal etwas Pause machen und es ist auch schwierig für solche Umfangmonster die entsprechende Zeit zu finden.

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  6. Homunculus 300780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.03.2026 - 13:44 Uhr

    Irgendwie cool, dass diese Reihe nach all den Jahren ihren Weg auf die XB gefunden hat.

    Hab leider noch nicht alle gespielt, weil die ja doch recht viel Zeit in Anspruch nehmen. Am besten haben mir bisher Yakuza 0, Judgment und Lost Judgment gefallen.

    Hoffe dass es irgendwann noch mal neuen Judgment Teil geben wird.

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  7. RappScallion 26920 XP Nasenbohrer Level 3 | 22.03.2026 - 13:59 Uhr

    Kazuma Kiryu ist ne coole Socke. Ich liebe seinen lockeren Ausweichmove vor den Kämpfen.

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