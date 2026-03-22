Yakuza Kiwami: Story enthüllt – der Ursprung von Kazuma Kiryu

Yakuza beleuchtet die Vergangenheit von Kazuma Kiryu und die Ereignisse, die ihn zur Legende machten.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit von Yakuza offenbart die Ursprünge einer der bekanntesten Figuren der Reihe. Im Mittelpunkt steht Kazuma Kiryu, dessen Geschichte im Jahr 1995 im berüchtigten Stadtteil Kamurocho ihren Anfang nimmt.

Als aufstrebendes Mitglied der Yakuza übernimmt Kiryu die Verantwortung für den Mord an einem Verbrecherboss – ein Opfer, das er bringt, um seinen Bruder im Geiste und einen Freund aus Kindertagen zu schützen. Diese Entscheidung prägt sein Leben nachhaltig und führt ihn schließlich ins Gefängnis.

Nach einem Jahrzehnt hinter Gittern kehrt Kiryu in eine Welt zurück, die sich grundlegend verändert hat. Die vertrauten Strukturen sind verschwunden, Machtverhältnisse haben sich verschoben und selbst die eigene Organisation steht nicht mehr auf seiner Seite.

In den Straßen von Kamurocho entfalten sich zunehmend komplexe Intrigen und Konflikte, die die gesamte Unterwelt erschüttern. Kiryu sieht sich nicht nur mit alten Feinden konfrontiert, sondern auch mit neuen Bedrohungen, die das Gleichgewicht der Stadt ins Wanken bringen.

Die Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie aus einem loyalen Yakuza-Mitglied eine Legende entsteht – geprägt von Verrat, Loyalität und den harten Regeln der Unterwelt.