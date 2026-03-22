Yakuza Kiwami: Story enthüllt – der Ursprung von Kazuma Kiryu

Ein Blick zurück in die Vergangenheit von Yakuza offenbart die Ursprünge einer der bekanntesten Figuren der Reihe. Im Mittelpunkt steht Kazuma Kiryu, dessen Geschichte im Jahr 1995 im berüchtigten Stadtteil Kamurocho ihren Anfang nimmt.
Als aufstrebendes Mitglied der Yakuza übernimmt Kiryu die Verantwortung für den Mord an einem Verbrecherboss – ein Opfer, das er bringt, um seinen Bruder im Geiste und einen Freund aus Kindertagen zu schützen. Diese Entscheidung prägt sein Leben nachhaltig und führt ihn schließlich ins Gefängnis.
Nach einem Jahrzehnt hinter Gittern kehrt Kiryu in eine Welt zurück, die sich grundlegend verändert hat. Die vertrauten Strukturen sind verschwunden, Machtverhältnisse haben sich verschoben und selbst die eigene Organisation steht nicht mehr auf seiner Seite.
In den Straßen von Kamurocho entfalten sich zunehmend komplexe Intrigen und Konflikte, die die gesamte Unterwelt erschüttern. Kiryu sieht sich nicht nur mit alten Feinden konfrontiert, sondern auch mit neuen Bedrohungen, die das Gleichgewicht der Stadt ins Wanken bringen.
Die Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie aus einem loyalen Yakuza-Mitglied eine Legende entsteht – geprägt von Verrat, Loyalität und den harten Regeln der Unterwelt.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Teilen der Videos. 💚
Das werd ik mir später anschauen ✌🏻 bedarf ja ein bisschen Zeit
Ist für mich schon interessant, weil ich eher ein Neuling der Reihe bin.
Yakuza 0 spielt noch früher in den 80ern.
Ich glaube für mich war es etwas viel Yakuza in den letzten Jahren. Vielleicht mal etwas Pause machen und es ist auch schwierig für solche Umfangmonster die entsprechende Zeit zu finden.
Irgendwie cool, dass diese Reihe nach all den Jahren ihren Weg auf die XB gefunden hat.
Hab leider noch nicht alle gespielt, weil die ja doch recht viel Zeit in Anspruch nehmen. Am besten haben mir bisher Yakuza 0, Judgment und Lost Judgment gefallen.
Hoffe dass es irgendwann noch mal neuen Judgment Teil geben wird.
Kazuma Kiryu ist ne coole Socke. Ich liebe seinen lockeren Ausweichmove vor den Kämpfen.