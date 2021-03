Yakuza: Like a Dragon: Entwickler zu Schaffung eines neuen Helden und was als nächstes kommt

Yakuza: Like A Dragon Entwickler erklärt die Schaffung eines neuen Helden und was als nächstes kommt

Jeder, der aus Yakuza: Like a Dragon geht, wird einen starken Eindruck von der Hauptfigur Kasuga Ichiban haben. Ob man ihn mag oder nicht, er bestimmt den Ton und die Perspektive einer ernsthaften Geschichte über das Leben am Rande der Gesellschaft, Loyalität gegenüber geliebten Menschen und den Versuch, als Erwachsener etwas aus sich zu machen. Er ist ein ziemlicher Unterschied zu dem stoischen, aber liebenswerten Kazuma Kiryu, den wir in den sieben vorherigen Teilen der Serie kennen und lieben gelernt haben – und ich denke, das spricht für die Fähigkeit des Entwicklers Ryu Ga Gotoku Studio, vielschichtige, ausdrucksstarke Charaktere zu erschaffen, die die dramatischen, lustigen und doch ernüchternden Geschichten vorantreiben.

Masayoshi Yokoyama, leitender Produzent und Autor, war an vorderster Front der Yakuza-Erzählung, und GAMESPOT konnte sich mit ihm austauschen, um zu erfahren, was in Yakuza: Like a Dragon im Speziellen steckt. Wie bei jedem Spiel gibt es eine Reihe von Faktoren, die in die Entwicklung einfließen, und er gab Einblicke in die Entwicklung eines Rollenspiels, in die Vermittlung neuer erzählerischer Themen und in die Zukunft der Yakuza-Reihe. Es mag keine große Überraschung sein, aber ein weiteres Yakuza-Spiel befindet sich in Entwicklung.

Das folgende Interview enthält außerdem Spoiler für Yakuza: Like a Dragon.

Erzählen Sie mir, wie es ist, eine neue Geschichte für einen brandneuen Protagonisten zu schreiben und an eine Legende wie Kazuma Kiryu anzuknüpfen und gleichzeitig die Erwartungen zu managen.

„Ich habe nicht allzu viel Druck verspürt, da ich bereits wusste und entschlossen war, einen neuen Protagonisten zu erschaffen, als wir beschlossen, dass Yakuza 6 das letzte Kapitel von Kiryus Geschichte sein würde. In der Vergangenheit hatte ich bereits Erfahrung darin, andere Charaktere als Protagonisten zu porträtieren, wie zum Beispiel Shun Akiyama, Taiga Saejima und Masayoshi Tanimura für Yakuza 4 und Tatsuo Shinada und Haruka Sawamura für Yakuza 5, also denke ich, dass diese Erfahrung geholfen hat und der Prozess ziemlich natürlich kam. Der Charakter Ichiban Kasuga wurde ursprünglich als Protagonist für das nur in Japan erhältliche Handyspiel Ryu Ga Gotoku Online konzipiert. Zu der Zeit hatten wir gerade die Entwicklung von Yakuza 6 beendet und mussten uns ein neues Gesicht für die Serie ausdenken. Ich wollte unbedingt einen Charakter erschaffen, dem die Spieler unbedingt helfen wollten, anstatt eines „makellosen“ Charakters wie Kiryu, also entschied ich mich für einen Charakter, der das komplette Gegenteil von ihm ist und auch so handelt. Ich habe das Konzept dann dem Executive Director [Toshihiro] Nagoshi und dem Team vorgestellt, was zu Gesprächen darüber führte, den Ichiban-Charakter auch zum Protagonisten des Konsolenspiels zu machen. So begann unsere Herausforderung, denselben Protagonisten für zwei Geschichten für zwei völlig unterschiedliche Spiele zu verwenden. Leider ist Ryu Ga Gotoku Online im Westen nicht erhältlich, so dass Sie vielleicht nicht mit dem anderen „Ichiban Kasuga-Epos“ vertraut sind, aber in Japan hatten die Fans mehr als ein Jahr Zeit, sich mit dem Charakter vertraut zu machen, bevor Ryu Ga Gotoku 7 (Yakuza: Like a Dragon im Westen) veröffentlicht wurde. Da wir dadurch einige gute Anfangsreaktionen von den Fans hatten, war ich nicht allzu besorgt über Ichiban Kasuga. Andererseits, wenn es Ryu Ga Gotoku Online nicht gäbe, hätten wir vielleicht mehr Herausforderungen bei der Entwicklung für den plötzlichen Wechsel der Protagonisten gehabt. Alle Nebenquests außerhalb der Hauptstory und Unmengen an Dialogen im Spiel wurden nicht nur vom Storywriting-Team, sondern auch von vielen anderen Spieldesignern geschrieben. Ich denke, es liegt daran, dass wir bereits Erfahrung mit der Geschichte von Ichiban Kasuga in Ryu Ga Gotoku Online hatten, dass der Charakter durchgehend konsistent blieb, mit einer tollen Balance aus Ernsthaftigkeit und Humor. Um die schwierige Mission zu erfüllen, den Hauptcharakter in einer lang laufenden Serie zu verändern, könnte man sagen, dass diese Art von Spielentwicklungsprozess zusätzlich zu den Techniken des Storywritings notwendig war.“

Wir würden alles tun, um Ichiban zu beschützen, er ist ein inspirierender Charakter für viele von uns. Was können Sie uns darüber erzählen, wie es dazu kam, ihn zu erschaffen?

„Unsere Mission nach Yakuza 6 war nicht, „den nächsten Yakuza-Titel zu erschaffen“, sondern „den nächsten Protagonisten zu erschaffen“. Was ich mit Ichiban Kasuga versucht habe, war, einen „lebensgroßen Helden“ zu erschaffen. Kazuma Kiryu ist eine moderne Version eines typischen japanischen Helden. Er hat den Geist eines Samurai geerbt, der auf dem Weg des Schwertes lebt, und um solche Elemente zu verinnerlichen, sollte ein Mann nicht zu viel reden, nicht in Gruppen handeln und vor allem stark sein. Die Hauptfiguren in traditionellen japanischen „Ninkyo“-Filmen sind in der Regel so. Ichiban Kasuga hingegen ist nicht so stark. Er ist auch nicht so reif und ist in gewisser Weise ein „normaler Typ“. Das ist es, was ich darstellen wollte. In Wirklichkeit bin ich ziemlich nah an Kasugas Alter dran, und auch nicht ganz so erwachsen (lacht). Deshalb wollte ich einen Helden erschaffen, mit dem wir, die Macher des Spiels und die User, mitfühlen können, anstatt einen unrealistischen Helden aus der Perspektive eines Beobachters zu porträtieren. Die Welt hat sich seit der Geburt von Yakuza im Jahr 2005, also vor fünfzehn Jahren, ziemlich schnell verändert. Die Mittel zum Spielen und Genießen von Spielen haben sich ebenfalls verschoben und sind vielfältig geworden, vom Fernseher bis zum Smartphone. YouTube ist größer als es früher war. Auch Yakuza musste sich mit der Zeit verändern. Ich wollte von der Ära, in der man die Geschichten von Helden wie Kiryu in Einsamkeit genießt, zu einer Zeit übergehen, in der jeder die gezeigten Emotionen teilen und mitfühlen kann. Im Grunde genommen wollte ich, dass Ichiban Kasuga ein Katalysator für den Wandel in der Yakuza ist. Deshalb habe ich ihn so geschaffen, wie er ist: ein Charakter, der mit seinen Freunden lacht und weint und seine Gedanken unverblümt zum Ausdruck bringt.“

Like A Dragon war großartig darin, Gruppen von Menschen zu vermenschlichen, die mit vielen Vorurteilen und Hass konfrontiert sind (Sexarbeiterinnen, Immigranten, Obdachlose), und es war erfrischend, eine faire Darstellung von ihnen zu sehen. Was war Ihr Ansatz, um diese Elemente in die Geschichte einzubauen?

„Als ich Ichiban Kasugas Hintergrund schrieb, stand von Anfang an fest, dass er in einem Soapland geboren und aufgewachsen ist, also war der Rest eine ziemlich natürliche Entwicklung. Eines der Themen in diesem Spiel waren die Kämpfe der Menschen, die in Japans „Grauzone“ leben, also haben wir den Standpunkt dieser Menschen und ihren Beruf dargestellt, da sie in einem Bereich leben, der nicht ganz schwarz oder weiß ist. Für Ichiban Kasuga, der von Anfang an mitten in dieser Grauzone aufgewachsen ist, sind diese Menschen nicht „etwas, das nicht sein sollte“, sondern ganz normale Alltagsmenschen. Ich versuche immer, die Darstellung von bedingungslosem Gut und Böse zu vermeiden. Es gibt böse Menschen auch unter den Älteren, und es gibt rechtschaffene Menschen unter denen mit Vorstrafen. Weltliche Vorurteile zu überwinden und gegen unsichtbare Diskriminierung zu kämpfen, ist vielleicht die größte Rolle von Ichiban Kasuga in diesem Spiel.“

Wie halten Sie sich bei all den Wendungen der Geschichte im Zaum? Müssen Sie sich manchmal selbst einbremsen?

„Wenn ich eine Geschichte schreibe, ist es meine erste Aufgabe, mir ein Gesamtkonzept auszudenken. Ich denke mir die wichtigsten Ereignisse der gesamten Geschichte aus, platziere die notwendigen Charaktere und erstelle eine Vogelperspektive der gesamten Geschichte. Oft erstelle ich ein Diagramm mit den Beziehungen zwischen den Charakteren und baue dann die Geschichte von dort aus auf. Danach schreibe ich den Fluss jedes Kapitels auf, eine Technik, die man „Boxwriting“ nennt, und an diesem Punkt beginne ich, meinen ursprünglichen Plan ein paar Mal zu ändern, was oft zu einigen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan führt. Zum Beispiel war Bleach Japan ursprünglich nur eine Organisation, die hier und da für Ärger sorgte, aber später wurde ein kleiner Twist hinzugefügt, dass es einen unerwarteten Mastermind-Boss gibt, der die Organisation kontrolliert und sie dann zu einem Parteimitglied macht, und so weiter. Ich gehe oft einen Schritt zurück, um über Dinge nachzudenken, aber für mich ist es wichtig, jedem Kapitel einen Höhepunkt hinzuzufügen. Ich neige dazu, das zu priorisieren, anstatt jede Kleinigkeit in der Geschichte sinnvoll zu gestalten. Ich passe die Geschichte auch so an, dass die Bosskämpfe für jedes Kapitel spannend sind. Betrachten Sie einen Film: Selbst wenn die ersten 60-90 Minuten manchmal etwas langweilig sind, kann der Film als Meisterwerk angesehen werden, solange das Ende großartig ist. Bei Spielen und insbesondere bei Yakuza gilt jedoch: Selbst wenn Kapitel 10 und 11 storytechnisch sehr gut sind, wird es als Spiel nicht funktionieren, wenn es keine Kämpfe gibt. Viele Spieler würden an diesem Punkt wahrscheinlich den Controller weglegen. Als Entwickler ist es eines unserer Ziele bei der Entwicklung von Spielen, die Spieler dazu zu bringen, das Spiel durchzuspielen, ohne auf halbem Wege aufzuhören. Aus diesem Grund ist es nicht so sehr wichtig, dass die Geschichte konsistent ist, sondern dass jedes Kapitel ein klares Ziel hat und dass es immer spannend ist. Das mag ähnlich sein, wie japanische wöchentlich fortlaufende Mangas aufgebaut sind.“

Wie schaffen Sie es, den Spagat zwischen Absurdität und Humor und der ernsten Seite der Geschichte zu schaffen und diese beiden Aspekte auszubalancieren?

„Ich glaube nicht, dass wir bewusst versuchen, diese Balance zu halten. Ich denke, das liegt daran, dass unser Team, bestehend aus Mitarbeitern der Erzählung, des Spieldesigns, des Charakterdesigns, der Animation und der Sounderstellung, alle ein tiefes Verständnis dafür haben, was der „Kern“ von Yakuza ist. Der Grund dafür ist nicht einfach, wie lange wir uns schon kennen oder wie gut wir uns verstehen. Ich denke, der Hauptgrund ist, dass jedes einzelne Mitglied der Mannschaft Yakuza liebt. Ich persönlich bin für das Schreiben der Storys verantwortlich und bin auch der Hauptproduzent, aber ich habe auch eine Hand in der Idee und Ausführung einiger Marketing- und PR-Initiativen. Jede Entscheidung, die ich treffe, basiert darauf, wie man den Inhalt des Spiels in jeder Art von Promotion oder Kampagne widerspiegeln kann und wie man das Spiel selbst interessanter machen kann. Alle Mitarbeiter, die mit dem Spiel zu tun haben, auch die außerhalb der Kernentwicklung wie Vertrieb, Werbung, Marketing, arbeiten hart daran, den Produktionswert des Spiels zu erhöhen, so dass die gesammelten Anstrengungen aller zu dieser großartigen Bilanz führen. In einem vergangenen Spiel hat jemand aus dem Werbeteam sogar ein originelles Story-Szenario für ein echtes Unternehmen geschrieben und umgesetzt, das in Kamurocho auftaucht (lacht), so dass man irgendwie sehen kann, was für ein Team Ryu Ga Gotoku Studio ist.“

Wie hat die RPG-Richtung die Art und Weise beeinflusst, wie Sie die Geschichte entwickelt haben? Welche Art von Herausforderungen hat das geschaffen? Hat es Ihnen Möglichkeiten eröffnet, die Sie sonst nicht bekommen hätten?

„Die Reihenfolge ist eigentlich umgekehrt: Wir haben die RPG-Richtung wegen Ichiban Kasuga und dieser Geschichte gewählt. Mit unserem Ziel, einen neuen, glaubwürdigen Helden zu erschaffen, haben wir uns für das Spielsystem entschieden, das Ichiban Kasugas Geschichte am interessantesten machen würde. Für Kiryu, der alleine kämpft, hätten wir das wahrscheinlich nicht getan. Eine meiner Überzeugungen bei der Entwicklung von Spielen ist es, den Kern des Spiels zu schätzen. Dazu gehört, zu entscheiden, wie das Spiel unterhalten soll, und dann die verschiedenen Komponenten entsprechend an den richtigen Stellen zu platzieren. Die Geschichte ist das Kernelement der Yakuza-Serie. Dieses Spiel wurde gemacht, um die Geschichte zu genießen, und die anderen Elemente wie die Stadt als Schauplatz, die Musik, die Minispiele und die Kampf-Action sind alle dazu da, das Story-Erlebnis zu steigern. Für Yakuza: Like a Dragon“ war der optimale Weg für die Spieler, die Geschichte zu erleben und die Kämpfe von Ichiban Kasuga und seinen Freunden, die er gesammelt hat, zu zeigen, der RPG-Stil. Nachdem wir also die Gesamthandlung festgelegt hatten, entschieden wir uns für das RPG-Genre und setzten die Entwicklung von dort aus fort. Es gab dann ein paar Fragen, die wir angehen mussten, um das Setting des Spiels zu festigen, wie zum Beispiel: „Wie werden wir Kasuga mit der Jobklasse des Helden in Verbindung bringen?“ „Wie wird man den Job wechseln können?“.“

Was hielten Sie davon, einige unserer alten Lieblingscharaktere zurückzubringen?

„Als die Hauptthemen des Spiels feststanden – die Dualität von vorne und hinten, die Heuchelei und die Gerechtigkeit, die Oberflächlichkeit und die Wahrheit der japanischen Gesellschaft – dachte ich, es sei unmöglich, alte Charaktere nicht auftauchen zu lassen, da sie mit der kriminellen Unterwelt zu tun haben. Wir haben jedoch absichtlich unnötig tiefe Interaktionen vermieden. Dieses Spiel wird komplett aus der Perspektive von Ichiban Kasuga gesehen, also haben wir alle Informationen oder Zusammenhänge weggelassen, die Kasuga nicht auch von sich aus wissen würde. Dies ist der Beginn der Geschichte von Ichiban Kasuga und keine Fortsetzung der Kazuma Kiryu-Saga. Wir wollten, dass Spieler, die die Serie mit „Like a Dragon“ begonnen haben, die gleiche Menge an Wissen und Emotionen wie Kasuga haben, wenn sie mit Majima und anderen Charakteren aus der vergangenen Serie interagieren.“

Sie sind seit den Anfängen der Yakuza-Reihe dabei. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie zu oft zum Brunnen zurückkehren?

„Ich denke manchmal darüber nach, dass ich an anderen Titeln arbeiten möchte. Vor der Yakuza-Serie habe ich an der Jet Set Radio-Serie gearbeitet, also sind vielleicht fortlaufende Serien meine Berufung.“

Mit dem ersten Versuch eines vollständigen RPGs und Ihrem ersten Versuch, Ichiban zum Leben zu erwecken, welche Lehren haben Sie nach dem Launch und dem Sehen der Rezeption gezogen?

„Das hat sich im Westen nicht so sehr niedergeschlagen, aber in Japan waren die Fans eher skeptisch gegenüber dem Wechsel des Genres als gegenüber dem Wechsel des Protagonisten. Als Spieleentwickler wussten wir jedoch, dass der Wechsel zu rundenbasierten Kämpfen die Geschichte verstärken würde, also waren wir in gewisser Weise zuversichtlich, dass das Spiel ein Erfolg werden würde. Der japanische Markt, insbesondere diejenigen, die Fans von Serieninhalten sind, neigen dazu, konservative Fortsetzungen zu bevorzugen gegenüber allem, was eine zu große Abweichung von der Serie darstellt. Da wir das wussten, war es für uns ein großes Unterfangen, Yakuza als Ganzes zu verändern, das von den starken Charakteren angeführt wurde. Die Änderung der Charaktere, um die wir uns am meisten sorgten, erwies sich jedoch als keine große Sache, weil die Leute stärker auf die Änderung des Genres reagierten. Das war eigentlich ziemlich überraschend für mich. Als uns das klar wurde, haben wir unseren Marketingansatz umgestellt und viel Zeit damit verbracht, das Spielsystem zu erklären. Jedes Mal, wenn wir mehr Informationen herausgaben, führten die Fans ihre eigenen Diskussionen, die dafür oder dagegen sprachen. Wir wollten, dass alle Fans die Begeisterung für Like a Dragon teilen und ihre eigene Meinung darüber entwickeln, ob die RPG-Adaption richtig oder falsch war, also haben wir keine Streaming-Beschränkungen auferlegt. Das Ergebnis war, dass das Spiel die anfängliche Bewertung, die es bis zur Veröffentlichung erhalten hatte, bei weitem übertroffen hat und jetzt eines der am besten bewerteten Spiele der Serie ist. Ich persönlich denke, dass der Hauptgrund für den Erfolg des Spiels nicht die Verlagerung zum RPG war, sondern die Tatsache, dass es uns gelungen ist, Ichiban Kasuga zu einem sehr ansprechenden Charakter zu machen. Aber ich denke, es war das Spielsystem, durch das wir die Attraktivität wirklich vermitteln konnten.“

Ich habe in dem Spiel Themen wie die Kraft der Freundschaft, das Aufstehen gegen Ungerechtigkeit, aber auch das Sehen des Guten in Menschen, die einem nahe stehen, gesehen. Was sind für Sie die größten Themen des Spiels?

„Hmm, eigentlich lege ich kein großartiges Thema fest, bevor ich an die Handlung denke, also habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Aber bei diesem Titel ist es vielleicht der Höhepunkt der Geschichte, wenn Ichiban Kasuga mit Masato Arakawa vor den Münzschließfächern spricht. „Ich weigere mich, dich einfach zu verlassen!“ Das ist der Satz, den ich Ichiban sagen lassen wollte. Wir alle kennen Menschen in unserem Leben, die uns sagen, wir sollen sie einfach in Ruhe lassen, oder? Ich habe das Gefühl, dass das die Art von Menschen sind, die nicht sagen, was sie wirklich meinen, und manchmal eine Nervensäge sein können (lacht). Aber als Menschen können wir sie nicht in Ruhe lassen. Selbst wenn es bedeutet, anmaßend zu sein, wollen wir trotzdem tun, was wir für sie tun können. Ich denke, das ist es, was uns als menschliche Wesen verbindet. Es sind diese Arten von menschlichen Verbindungen, die ich gerne darstelle. Blutsverwandte, Familie, Freunde, Liebhaber, sogar Rivalen. Es mag Beziehungen zwischen Menschen geben, die wegen des Geldes miteinander verbunden sind. Aber das ist alles Teil des Schicksals. In diesem Titel hoffte ich, Kasugas wichtigste Verbindungen darstellen zu können.“

Wir sind alle davon überzeugt, dass dies nicht das letzte Mal ist, dass wir Ichiban gesehen haben. Was können wir für die Zukunft von Yakuza erwarten?