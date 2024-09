Yakuza: Like a Dragon: Männer mittleren Alters bleiben die Zukunft

Im Mittelpunkt der Reihe Yakuza: Like a Dragon stehen insbesondere Männer mittleren Alters und daran wird sich laut den Entwicklern nichts ändern. In einem Interview mit Automaton sprachen Director Ryosuke Horii und Lead Planner Hirotaka Chiba darüber, dass die Dinge, die Männer mittleren Alters beschäftigen, immer im Mittelpunkt stehen werden.

„Wir sind selbst Männer mittleren Alters …also denke ich, dass das wohl unser Zielpublikum ist.“

Laut Horii gebe dies der Reihe eine einzigartige Note. Er denke, dass sich Like A Dragon genau deshalb verkaufe. Alles beginne mit drei Männer mittleren Alters, die auf Arbeitssuche sind. Dem hafte etwas anderes an als einer Gruppe junger Helden. Sie klagen über Rückenschmerzen und dergleichen. Doch gerade diese Menschlichkeit, die man mit dem Alter spüre, zeichne dieses Spiel aus.

Dem stimmt Chiba zu, der auf eine Stelle verweist, an der Adachi abwägt, ob er ein Bier trinken könne, weil sich dies negativ auf seine Harnsäurewerte auswirken könne.

Der Fanbasis schadet das nicht, wie Horii ausführt. Die Community sei gewachsen und auch Frauen seien dazugestoßen, für deren Interesse sie dankbar seien. Doch man werde nun nicht bewusst über andere Themen sprechen, um den neuen Fans entgegenzukommen. Das würde bedeuten, dass sie nicht länger über Harnsäurewerte reden könnten.

An den internen Vorgaben als Entwickler habe sich nichts geändert. Und so sehr man sich über die neuen Spieler aus aller Welt und auch jüngere Spieler freue, so werde man aufgrund dieser nichts an der Vorgehensweise hinsichtlich der Spiele ändern.