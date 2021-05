Yakuza: Like a Dragon: Neue Teile sollen hohe Verkäufe generieren

Das Yakuza-Franchise gehörte lange Zeit eher zu den Nischenprodukten im Gaming-Sektor. Doch seit dem Erfolg von Yakuza 0 im Jahr 2017 und der Migration auf die Xbox und den PC kann man bei SEGA mittlerweile hohe Erfolge für die Spielreihe verbuchen.

Erst vor kurzem gab das Unternehmen bekannt, dass das rundenbasierte Kampfsystem, wie es in Yakuza: Like a Dragon schon praktiziert wurde, für zukünftige Titel beibehalten werden soll.

Auf dem vierteljährlichen Investoren-Meeting gab SEGA dazu an, dass sie zukünftig gleichzeitige Multiplattform-Veröffentlichungen für die Yakuza- und Judgment-Titel anstreben. Außerdem möchte man mit den beiden Franchises zukünftig jeweils zwei bis drei Millionen Einheiten pro Marke verkaufen.

„Wir glauben, dass es immer noch Potenzial für eine signifikante Steigerung der Verkäufe desselben Spiels durch eine globale Expansion und gleichzeitige Lokalisierung in mehreren Sprachen gibt, mit natürlich folgenden Erträgen. In der Vergangenheit wurde zum Beispiel die japanische Version von Yakuza zuerst veröffentlicht und dann nacheinander in anderen Regionen verkauft und der Grad der Lokalisierung variierte mit dem Vorhandensein oder Fehlen von Stimmen und unterstützten Sprachen. Durch die gleichzeitige Veröffentlichung des Spiels auf mehreren Plattformen und in mehreren Sprachen, kann das Unternehmen seine Marketingkosten, die bisher über einen längeren Zeitraum verteilt waren, konzentrieren und damit reduzieren. Darüber hinaus hat sich der PC-Markt, der früher von Steam dominiert wurde, zu einem Marktumfeld entwickelt, der es uns ermöglicht, unser Geschäft auf andere Plattformen auszuweiten, darunter auch Epic Games. Infolgedessen glauben wir, dass wir nun in der Lage sind 2 bis 3 Millionen Einheiten in der Lebenszeit eines Titels anzustreben, von dem zuvor etwa 1 Million Einheiten weltweit verkauft wurden.“