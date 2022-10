Yakuza: Like a Dragon: Producer zog große Inspiration aus One Piece

In einem neuen Interview mit Crunchyroll verrät Yakuza: Like a Dragon Producer und Studio Head von Ryu Ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, dass die beliebte Anime-Serie One Piece als eine der größten Inspirationen für den Gangster-Titel diente:

„Ich habe noch nie wirklich darüber gesprochen, also bin ich mir nicht sicher, ob ich es jetzt einfach machen soll, aber für Like a Dragon war ich wirklich sehr von One Piece inspiriert. Für mich ist Ichiban im Grunde Ruffy. Und um ihn herum gibt es Zorro und Nami und im Grunde den Rest der Crew. Die Zusammensetzung der Crew von One Piece beschäftigte mich während des Schreibens so sehr, dass sie einen massiven Einfluss hatte.“

„Das ist definitiv nicht offiziell, aber in meinem Herzen war Like a Dragon im Grunde meine ideale Version dessen, wie Yakuza: One Piece aussehen könnte. Daraus zog ich die Inspiration, es zu machen.“

„Wenn ich mich richtig erinnere, war sogar das Motto für Like a Dragon so etwas wie ‚Das Leben ist ein Abenteuer‘ mit dem Schlüsselwort ‚Abenteuer‘.“