Yakuza: Like a Dragon: War erfolgreichster Titel der Reihe weltweit

Shuji Utsumi, Chief Strategy Officer und General Manager bei SEGA, war kürzlich im Interview mit Famitsu und sprach dort auch über die Yakuza-Reihe.

Über Yakuza: Like A Dragon, den aktuellen Teil der Reihe, sagte Utsumi, dass es der erste war, der vollständiges Multi-Plattform unterstützte und auch in nur kurzer Zeit nach Übersee ausgeliefert wurde.

Yakuza: Like A Dragon wurde Utsumi nach von den Kritikern weltweit hochgelobt und sei der erfolgreichste Titel der Reihe.

He also stated that SEGA wants to "globally expand" ATLUS games by releasing them simultaneously worldwide and possibly on multiple platformshttps://t.co/NaEuCooXv7 pic.twitter.com/uF6YtLRTco

