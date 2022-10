Yakuza: Like a Dragon: Xbox Game Pass für Erfolg im Westen verantwortlich

Die Yakuza-Spielreihe hat sich in den letzten Jahren durch die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen und der Abkehr der PlayStation-Exklusivität eine größere Fangemeinde aufgebaut.

Masayoshi Yokoyama, ausführender Produzent und Game Director bei Ryu Ga Gotoku Studio sieht vor allem ein Zuwachs beim westlichen Publikum. Obwohl es schwierig sei auszumachen, was für den Erfolg in der Region ausschlaggebend sei, macht er den Xbox Game Pass im Wesentlichen dafür verantwortlich.

Yokoyama sagte in einem Interview:

„Was das Publikum angeht, so hat es meiner Meinung nach vor allem im Westen zugenommen. Es ist schwer zu sagen, ob das an der Multiplattform liegt oder daran, dass wir das Genre und den Protagonisten von Yakuza: Like a Dragon geändert und zu einer neuen Serie gemacht haben, oder beides. Ich persönlich glaube, dass Abonnements wie Game Pass, mit denen man die früheren Spiele über die Jahre hinweg spielen kann, wesentlich zum Anstieg der Zuschauerzahlen beigetragen haben.“