Yars Rising: Metroidvania erhält September-Release

Atari und Entwickler WayForward geben das Veröffentlichungsdatum für Yars Rising bekannt.

Das 2D-Metroidvania, das im futuristischen Cyberpunk-Universum von Yars angesiedelt ist, wird am 10. September 2024 für Windows-PC via Steam und Epic Games, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 5 erscheinen. Zusätzlich erscheint es im physischen Handel für Nintendo Switch und PlayStation 5.

Die Welt von Yars Rising

In Yars Rising übernehmen die Spieler die Kontrolle über Emi Kimura, eine junge Hackerin, die von einem mysteriösen Unternehmen angeheuert wurde, um den schattenhaften Qotech-Konzern zu infiltrieren.

Rennt, springt, schleicht und hackt euch euren Weg durch Herausforderungen und retro-inspirierte Minispiele, um die Intrigen in diesem riesigen Sci-Fi-Geheimnis zu enträtseln.

Begebt euch auf Emis Reise, um das streng gehütete Geheimnis des Unternehmens zu entschlüsseln und ihre unerklärliche Verbindung zu einer weit entfernten Alien-Rasse aufzudecken.

In echter Metroidvania-Manier wird Emi im Laufe ihres Abenteuers immer mächtiger, sodass sie ihre Schritte zurückverfolgen und bisher unzugängliche und geheime Bereiche erreichen kann.

Ihre sich entwickelnden Hacking-Fähigkeiten sind entscheidend für das Lösen von anregenden Minispielen, die auf das innovative Gameplay des Atari 2600-Titels Yars‘ Revenge verweisen.

Am Ende eines jeden Levels muss Emi sich außerdem herausfordernden Bosskämpfen stellen, die jeweils ihre eigenen, einzigartigen Eigenheiten haben und bei denen sie all ihre vielfältigen Fähigkeiten einsetzen kann.