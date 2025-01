Yasha: Legends of the Demon Blade: Dämonenfest im feudalen Japan steigt im April

Das lebhafte Action-Roguelite Yasha: Legends of the Demon Blade erscheint im April 2025.

Game Source Entertainment hat heute den neuesten Trailer zu ihrem Action-Roguelite Yasha: Legends of the Demon Blade veröffentlicht, das am 24. April 2025 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Yasha: Legends of the Demon Blade ist ein im feudalen Japan angesiedeltes Action-RPG mit Fantasy-Elementen und Roguelite-Mechanik, das die Geschichte des Königs der Dämonen, des „Neunschwänzigen Fuchses“, erzählt, dessen Invasion der Menschenwelt den jahrelangen Frieden zwischen Menschen und Dämonen zerstört hat.

In Yasha: Legends of the Demon Blade, das vom taiwanesischen Indie-Game-Team 7Quark entwickelt wurde, folgen die Spieler drei Hauptcharakteren, die alle von führenden japanischen Synchronsprechern gesprochen werden, darunter der Träger der Dämonenklinge und unsterbliche Ninja Shigure (Yoko Hikasa), die Oni-Abgesandte Sara (Ayana Taketatsu) und der Dämonensamurai und Meisterschütze Taketora (Rikiya Koyama).

Mit ihren unterschiedlichen Kampfstilen, die auf ihren Waffen und Persönlichkeiten basieren, begeben sie sich auf eine gefährliche Reise, um bösartige Geister in einem gewalttätigen Kreislauf von Leben und Tod zu bekämpfen.

Noch vor der Veröffentlichung im Laufe dieses Jahres können die Spieler einen ersten Blick auf das Spiel werfen, indem sie die sich entwickelnde Steam-Demo ausprobieren, in der sie die verschiedenen Geschichten und die einzigartigen Kampfmechaniken jedes Charakters erkunden können, während sie in die actiongeladene, lebendig erdachte Welt eintauchen.

Features

Drei Hauptcharaktere: Erlebt verschiedene Handlungsstränge mit einem unsterblichen Ninja, einem Oni-Abgesandten und einem Dämonensamurai, jeder mit einzigartigen Kampftechniken und exklusiven Waffen.

Erlebt verschiedene Handlungsstränge mit einem unsterblichen Ninja, einem Oni-Abgesandten und einem Dämonensamurai, jeder mit einzigartigen Kampftechniken und exklusiven Waffen. Aufrüstbare Waffen: Meistert mächtige Dämonenklingen, sammelt Hunderte von „Seelenkugeln“ und erhaltet den Segen des Neko-Schreins, um Strategien für den Sieg über böse Mächte zu entwickeln.

Meistert mächtige Dämonenklingen, sammelt Hunderte von „Seelenkugeln“ und erhaltet den Segen des Neko-Schreins, um Strategien für den Sieg über böse Mächte zu entwickeln. Entdeckt Rezepte: Sammelt Upgrade-Gegenstände und Feinschmecker-Zutaten, um Rezepte freizuschalten, darunter fantastische Ramen, mit denen ihr eure Kräfte erheblich steigern könnt.

Sammelt Upgrade-Gegenstände und Feinschmecker-Zutaten, um Rezepte freizuschalten, darunter fantastische Ramen, mit denen ihr eure Kräfte erheblich steigern könnt. Das Dämonenfest: Trefft gutherzige Dämonen auf farbenfrohen Festen in alternativen Dimensionen und schließt Allianzen, um wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Trefft gutherzige Dämonen auf farbenfrohen Festen in alternativen Dimensionen und schließt Allianzen, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Anspruchsvoller Schwierigkeitsgrad: Schaltet versteckte Etappen mit hohem Schwierigkeitsgrad frei und bezwingt sie, wobei ihr an eure Grenzen stoßt und geheime Bereiche aufdeckt.