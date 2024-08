Yasha: Legends of the Demon Blade: Sprecherrollen verkündet

Zu Yasha: Legends of the Demon Blade wurden Informationen zur Sprachbesetzung bekannt gegeben.

Game Source Entertainment (GSE) gab bekannt, dass das Action-Rollenspiel Yasha: Legends of the Demon Blade, das vom taiwanesischen Indie-Game-Team 7QUARK und Finger Game gemeinsam entwickelt wurde, zwei neue Videos mit Sprechern veröffentlicht hat.

In diesen Videos werden die Hauptfiguren „Sara“, gesprochen von Ayana Taketatsu, und „Taketora“, gesprochen von Rikiya Koyama, vorgestellt. Sie gesellen sich zu der bereits angekündigten beliebten Synchronsprecherin Yoko Hikasa, die das Ninja-Mädchen „Shigure“ spricht.

Es wurde außerdem bekannt gegeben, dass die neueste Demo des Spiels auf der Gamescom vorgestellt wird.

Yasha: Legends of the Demon Blade ist ein Action-Rollenspiel im japanischen Stil, das in der Edo-Zeit spielt und Roguelite-Mechaniken kombiniert.

Die Geschichte dreht sich um den König der Dämonen, den „Neunschwänzigen Fuchs“, der eine Armee anführt, um die Welt der Menschen anzugreifen und den jahrhundertelangen Frieden zwischen Menschen und Dämonen zu zerstören.

Die Spieler folgen drei Hauptfiguren – einem Ninja-Mädchen, einem Oni-Abgesandten und einem Dämonen-Samurai – und kämpfen mit verschiedenen mystischen Waffen wie Dämonenschwertern, Doppelklingen und japanischen Bögen gegen eine Reihe bösartiger Geister in einem Kreislauf von Leben und Tod.

Nach der Ankündigung im letzten Jahr, dass die Protagonistin „Shigure“ von Yoko Hikasa gesprochen wird, waren viele Spieler gespannt, wer die anderen beiden Hauptfiguren sprechen wird.

Nach einem umfangreichen Sprachaufnahmeprozess wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Oni-Abgesandte „Sara“ von Ayana Taketatsu und der Dämonen-Samurai „Taketora“ von Rikiya Koyama gesprochen werden.

In dem neu veröffentlichten PV könnt ihr auch einen Blick auf den spannenden Kampf mit Doppelklingen und japanischen Bögen werfen, der in den Entwicklungsaufnahmen zu sehen ist.

Yasha: Legends of the Demon Blade bietet eine vollständige japanische Sprachausgabe, die die japanisch geprägte Welt zum Leben erweckt und es den Spielern ermöglicht, vollständig in das Erlebnis einzutauchen.

Durch die hervorragenden Leistungen der drei beliebten Synchronsprecher können die Spieler tief in die Innenwelten der Protagonisten eintauchen, während sie die drei Haupthandlungsstränge durchspielen. Während sie die verschiedenen Kampfstile genießen, erleben die Spieler auch deutlich unterschiedliche Handlungserzählungen.